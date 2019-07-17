Кто и где ответит за сбитый «Боинг»

Ровно пять лет назад, 17 июля 2014 года, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией Украины, контролируемой вооруженными формированиями самопровозглашенной ДНР. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Экипаж состоял исключительно из граждан Малайзии, но большинство пассажиров (193) были голландцами.

Большая часть мирового сообщества обвинила в случившемся силы Донецкой народной республики и российскую армию, снабжающую их вооружением. Представители Украины заявили, что самолёт был сбит ракетой, выпущенной из самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук». Москва, в свою очередь, обвинила в атаке на Boeing ВС Украины. Что удалось выяснить о трагедии с тех пор?

Обстоятельства и старт расследования

5 июня Украина официально запретила полёты гражданской авиации в зоне боевых действий на высоте 7900 метров и ниже. 14 июля, за три дня до трагедии, сепаратисты сбили украинский транспортный самолет, и запрет был ужесточён — теперь полёты нельзя было осуществлять на высоте до 9800 метров. Но МН17 это не касалось, так как при подлёте к зоне конфликта он набрал высоту 10 650 метров.

Самолёт упал примерно в 16:20 по местному времени, на территорию, подконтрольную ополченцам, неподалёку от населённого пункта Грабово. Первыми на место происшествия прибыли силы ДНР. В то же время в аккаунте Игоря Стрелкова (Гиркина), на тот момент — министра обороны ДНР, появилось сообщение о том, что сепаратистам удалось сбить украинской военный самолёт. В скором времени запись исчезла, но её до сих пор можно найти в архиве.

Украина и часть западных стран практически сразу обвинил в случившемся ополченцев и поддерживающую их Россию. При этом США заявили, что располагают сделанными со спутника снимками, подтверждающими причастность РФ. Но так как официально ни Кремль, ни ополченцы не взяли на себя ответственность, то задача установить истину легла на плечи расследователей.

Первоначально расследованием катастрофы занималась украинская сторона, но уже в августе она передала все материала Нидерландам, как государству, потерявшему больше всего граждан. Со стороны Амстердама работой по установлению истины руководит Совет по безопасности Нидерландов, организация, занимающаяся расследованием причин и ликвидацией последствий аварий и природных катаклизмов.

Параллельно с этим под эгидой Евросоюза создана объединённая следственная группа (JIT — joint investigation team), куда вошли представители Голландии, Австралии, Украины и Бельгии. В ноябре к ним присоединилась Малайзия.

Результаты расследования

Первое время расследование трагедии шло по двум направлениям: техническому, которым занималась исключительно голландская сторона, и уголовному. Первый технический доклад Совета по безопасности Нидерландов был опубликован уже в сентябре 2014-го, но он фиксировал только факт гибели самолёта в результате воздействия внешних факторов, скорее всего — взрыва ракеты. Через год, 13 октября 2015-го, была опубликована окончательная версия технического доклада. В нём эксперты однозначно заявляли, что самолёт сбили ракетой из комплекса «Бук», который находился на территории, подконтрольной сепаратистам.

Поворот в расследовании произошёл 24 мая 2018 года, когда следователи назвали конкретное подразделение, к которому принадлежал БУК — 53-я зенитная ракетная бригада, дислоцирующаяся в Курской области. После этого расследование сосредоточилось на установлении личностей причастных к операции

Ещё через год, 28 сентября 2016-го, на пресс-конференции, организованной объединённой следственной группой, было названо точное место, откуда произвели выстрелы. Тогда же впервые прозвучали заявления следователей о причастности России — было установлено, что Бук»доставили на территорию Украины через границу и вернули обратно в Россию после катастрофы. Но никаких официальных обвинений предъявлено не было.

Следующий большой поворот в расследовании произошёл 24 мая 2018 года, когда следователи назвали конкретное подразделение, к которому принадлежал «Бук» — 53-я зенитная ракетная бригада, дислоцирующаяся в Курской области. После этого расследование сосредоточилось на установлении личностей конкретных людей, причастных к операции.

На следующий день, 25 мая, Голландия и Австралия выпустили совместное заявление, возложив часть ответственность за случившееся на Российскую Федерацию. По словам представителей голландского кабинета министров, они стараются наладить диалог с Москвой, который позволил бы привлечь конкретных людей, стоящих за катастрофой, к ответственности. Тогда же глава МИД Нидерландов Стеф Блок, выступая на пресс-конференции в Гааге, сказал, что Амстердам обратился к Москве с требованием «предоставить родственникам жертв крушения MH17 компенсации».

Наконец, 19 июня 2019 года следователи назвали имена четырёх людей, обвиняемых в катастрофе. Это Игорь Гиркин, а также трое его подчинённых — гражданин Украины Леонид Харченко и россияне Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Они обвиняются в убийстве и объявлены в международный розыск, но так как российская Конституция запрещает экстрадицию российских граждан, то соответствующие запросы не составлялись. Суд над четырьмя подозреваемыми состоится даже без их участия, первое заседание назначено на 9 марта 2020 года и пройдёт в окружном суде Гааги.

Впрочем, расследование на этом не закончено, следователи продолжают поиски людей, как организовавших доставку БУКа к месту взрыва, так и непосредственно ответственных за выстрел. В конце июня украинские силовики похитили и вывезли с территории, подконтрольной сепаратистам, Владимира Цемаха, который, по некоторым данным, руководил ПВО ополченцев в городе Снежном, неподалёку от места крушения. Причастен ли он к крушению и дал ли какие-то показания о нём, пока неизвестно.

Кто будет судить?

Еще в июле 2015 года Малайзия, на тот момент состоявшая в Совете Безопасности ООН, внесла предложение о создании международного трибунала над виновниками трагедии. Их предложение поддержало 11 из 15 членов Совбеза, но Россия использовала право «вето», заблокировав предложение. Таким образом, гибель МН-17 осталась в национальной юрисдикции. Но в июле 2017-го Украина подписала с Нидерландами соглашение, в соответствии с которым виновных в случившемся, которых назовут следователи из объединённой группы, будут судить по голландским законам.

Теперь уже 303 истца потребовали выплаты компенсаций в объёме 10 млн евро за каждого погибшего. Похожий иск подали в ЕСПЧ родственники 55 жертв крушения. Они обвиняют Россию не только в гибели самолёта, но и в систематическом сокрытии фактов и создании помех для работы следователей

Одновременно с этим родственники погибших в катастрофе людей предъявляют к России собственные частные иски через Европейский суд по правам человека. Ещё в мае 2016-го семьи 33 погибших направили туда документы, обвинив Российскую Федерацию и лично президента Владимира Путина в нарушении права их близких на жизнь. После того как в 2018 году правительства Голландии и Австралии официально подтвердили причастность России к произошедшему, к этому иску присоединилось ещё 270 человек. Теперь уже 303 истца потребовали выплаты компенсаций в объёме 10 млн евро за каждого погибшего. Похожий иск подали в ЕСПЧ в ноябре 2018-го родственники 55 жертв крушения. Они обвиняют Россию не только в гибели самолёта, но и в систематическом сокрытии фактов и создании помех для работы следователей.

Европейский суд принял к рассмотрению оба дела, объединил их и 3 апреля 2019-го коммуницировал оба иска. Никакой публичной реакции на это со стороны российских властей пока не последовало, о дате рассмотрения иска пока не сообщалось. За ходом процесса можно следить на официальном сайте суда, введя номера соответствующих заявлений: 25714/16 и 56328/18.

Фото: washingtonpost.com