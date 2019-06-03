В Европе не велят носить кипу

Осторожней на улицах!

Лидеры еврейских общин в Европе и люди во власти, призванные защищать права еврейского народа, в последнее время регулярно советуют евреям не носить кипу в публичных местах. Еще в 2018 году депутат французского парламента, представляющий там интересы еврейской общины, Меир Хабаб, выступая на радио «101,5» сделал следующее заявление: «Я призываю всех быть осторожными. На улицы выходят дети, и не надо им говорить, чтобы они надевали кипу, потому что они могут быть убиты».

В прошлом году с подобным заявлением выступил также глава Центрального еврейского совета Йозеф Шустер, который призвал евреев, посещающих большие космополитические города, снимать кипу. И вот уже в этом году, в конце мая, аналогичное заявление сделал комиссар германского правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн: «Я больше не советую евреям носить кипу в любое время и в любом месте в Германии».

Эти заявления возникли не на пустом месте. Немецкая вещательная компания Deutsche Welle сообщает, что число нападений на евреев в Германии выросло на 10% с 2017 по 2018 год. И это проблема далеко не только Германии. По данным опроса, проведенного в декабре 2018 года в странах Европейского Союза, 89% всех опрошенных евреев считают, что за последние 5 лет в их странах усилился антисемитизм.

Власть — радикалам

С ростом антисемитизма коррелирует другое явление в политической жизни Запада в последние годы: радикализация политических предпочтений, «разбегание» политического выбора европейцев по краям политического спектра. Последние выборы в Европарламент 23-26 мая зафиксировали эту тенденцию.

Стоило бы не предлагать евреям отказаться от ношения кипы, а принять меры против неонацистской партии Die Rechte, члены которой распространяют листовки с лозунгом «Израиль — наше несчастье». Что явно рифмуется с лозунгом гитлеровской пропаганды «евреи — наше несчастье»

Политическая конструкция Европы, которая строилась на конкурентном сотрудничестве правоцентристов и левоцентристов потерпела поражение. Коалиция Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов впервые в истории Европарламента получила меньше половины мандатов — 329 из 751. Правоцентристская Европейская народная партия потеряла по предварительным подсчетам 34 мандата, получив 182 места в Европарламенте против 216 в 2014 году. А у левоцентристов из Прогрессивного альянса социалистов и демократов потери составили 38 мандатов: 147 мест против 185 в 2014 году. Это не означает «конец Европы» который в очередной раз с некоторым вожделением пророчили в том числе и обитатели российского телевизора. Но это сигнал, обозначающий обострение борьбы, как за единую Европу, так и за свободу и права человека, которые являются базовыми ценностями этого большого европейского проекта.

Противостояние антисемитизму находится на передовом крае этой борьбы. Поскольку ростки юдофобии возникают именно по краям политического спектра: в ультраправых и ультралевых его сегментах. Трагический опыт Европы в 20 веке и особенно опыт Германии властно требует радикальных мер в борьбе с антисемитизмом. Возможно, стоило бы не предлагать евреям отказаться от ношения кипы, а принять какие-то меры против неонацистской партии Die Rechte, члены которой распространяют листовки с надписью «Израиль — наше несчастье». Что явно рифмуется с лозунгом гитлеровской пропаганды «евреи — наше несчастье».

Возможно, это очень круто и демократично — допускать неонацистскую партию к выборам в Европарламент. И можно успокаивать себя тем, что в этот раз открытые неонацисты не получили, по предварительным данным, ни одного мандата. Зато их более умеренные коллеги, националисты из партии «Альтернатива для Германии» получили свои 10 мест. Помимо того, что эта партия известна своей пропутинской позицией и крайним евроскептицизмом, из ее рядов периодически звучат юдофобские высказывания. Например, один из лидеров «Альтернативы для Германии» Бьорн Хоке назвал мемориал памяти жертв Холокоста «памятником позору».

Трибуны для антисемитов

Публичное проявление антисемитизма со стороны легальных политиков, представленных в национальном и европейском парламентах, легитимизирует юдофобию, создает ей имидж «нормальности». В частности, в ходе опроса CNN, проведенного в декабре 2018 года, 18% респондентов заявили, что причину антисемитизма следует искать в «ежедневном поведении самих евреев». Тезис «евреи сами виноваты» — это один из маркеров крайнего проявления юдофобии, и 18% носителей такого маркера — это очень много.

Публичное проявление антисемитизма со стороны легальных политиков, представленных в национальном и европейском парламентах, легитимизирует юдофобию, создает ей имидж «нормальности»

Впрочем, это касается и российской публичной политики, где вполне открытые антисемитские заявления безнаказанно звучат не от каких-то политических маргиналов, а от вице-спикера Государственной Думы, представляющего в парламенте страны партию власти

В Дании есть городская легенда, согласно которой король Кристиан Десятый во время гитлеровской оккупации в ответ на требование нацистов к датским евреям надеть звезду Давида, сам ее надел для того, чтобы защитить евреев. В действительности, поскольку в Дании нацисты не стали требовать от евреев носить знаки отличия, королю не пришлось их надевать, но Кристиан Десятый выразил свою солидарность с евреями тем, что написал о такой готовности в своем дневнике. Возможно, вновь избранным европейским парламентариям имело бы смысл провести акцию солидарности с жертвами Холокоста и протеста против роста ксенофобии — прийти на заседание парламента в кипе и не снимать ее, по крайней мере, до окончания сессии.





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