«Если против Беглова выставить чучело, то у чучела будут неплохие шансы»

Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, в начале недели сообщил о своём намерении участвовать в предстоящих выборах главы города. Беглов руководит городом с октября 2018-го года, когда был назначен на пост ВРИО губернатора указом Владимира Путина, и за прошедшие полгода оказался в эпицентре целого ряда скандалов. Его обвиняли в жёстком разгоне первомайского шествия, когда полиция задержала около 70 человек. До этого к Беглову также предъявляли претензии за плохо организованную уборку города от снега, застройку скверов, непопулярные кадровые решения и попытки ограничить любую критику СМИ в свой адрес. О причинах, почему Кремль не стал менять непопулярного политика на главных осенних выборах, и о том, чем может закончиться эта кампания, корреспондент NT спросил известных политологов и политтехнологов.

NT :

Константин Калачёв: Тут решает всё один человек — Владимир Путин. И, видимо, он считает, что именно Беглов достоин занимать этот пост. Можно предположить, что этой кампанией Путин проверяет работоспособность всей системы. Понятно, что эффективность системы проявляется в её способности решать сложные задачи.

В прошлом году люди, занимавшиеся внутренней политикой и выборами, «экзамен» завалили. Можно вспомнить Владимир, Хакасию, Хабаровский и Приморский край. А в этом году у них есть возможность себя полностью реабилитировать на выборах в Санкт-Петербурге.

Кроме того, поддержка Беглова может быть связана с опытом самого Владимира Владимировича, который до сих пор помнит, как петербуржцы «прокатили» Собчака, и считает, что они поступили неправильно.

Назначение Беглова — личное решение Путина, объясняющееся личной симпатией. Он считает Беглова доверенным человеком, который точно не подведёт. А если Путин принял решение, то оно должно быть выполнено любой ценой

Наконец, нельзя забыть, что президент «назад не сдаёт». Раз решение принято, оно должно быть реализовано. Вопрос в том, как именно это сделать. Проблемы кампании связаны ещё и с тем, что «у семи нянек дитя без глазу». Там слишком много помощников, политтехнологов и штабов. На мой взгляд, чем меньше людей задействовано в кампании, особенно у важного кандидата, тем более она управляема. А чем людей больше, тем больше хаоса и проблема. Но, очевидно, ответственность гнетёт так сильно, что пытаются «давить числом».

Валерий Соловей: Назначение Беглова — личное решение Путина, объясняющееся личной симпатией. Он считает Беглова доверенным человеком, который точно не подведёт. А если Путин принял решение, то оно должно быть выполнено любой ценой. Так было в Приморье, так будет и в Петербурге. Даже если цена окажется слишком высока и саморазрушительна. Администрация берёт под козырёк и делает.

Аббас Галлямов: В путинской системе координат такое понятие, как «мнение избирателей», не занимает лидирующих позиций. Принимая решение о том, кому предстоит руководить Петербургом, президент заботился о балансе интересов разных элитных кланов, а не о том, кого хотят видеть в кресле губернатора сами горожане.

Так что Беглов действительно может проиграть, и для этого кандидату от КПРФ Владимиру Бортко даже не понадобится много денег. Достаточно будет организовать пикетную программу, визуализировав саму идею протеста. Дальше своё дело сделает антирейтинг Беглова. Люди сами пойдут на участки, их даже не надо будет агитировать.

Насколько велик риск повторения в Петербурге ситуации с выборам в Приморье и вообще протестов после выборов?

Константин Калачёв: Протестов после выборов не будет. Да, у Беглова есть антирейтинг. Но в Петербурге максимальная планка муниципального фильтра, поэтому там нет никаких вариантов, чтобы кампания из референдумной превратилась бы в конкурентную. Его главный противник — Бортко, нишевый кандидат, шансы которого на выигрыш стремятся к нулю. Его многие считают сталинистом и радикальным коммунистом, что в Петербурге не очень популярно. А кто ещё?

И против чего протестовать в таких условиях? Против недопуска кандидатов? Но сейчас мы не видим больших митингов за отмену муниципальных фильтров и допуска Вишневского и Резника. Против того, что кто-то проиграл? Но кто из проигравших будет иметь широкую общественную поддержку? Или против фальсификаций? Но какие могут быть подозрения в фальсификации, если выборы референдумные? Перед «Болотной» выборы были всё-таки конкурентными. А тут просто ставят вопрос о доверии Беглову. Пусть будет невысокая явка, не очень убедительный результат, но это не даёт оснований для протестов.

Протесты могут начаться потом, потому что сейчас завышается планка ожиданий, как было в Приморском крае. Беглов демонстрирует полезность для города, обещает реальные дела, выступает защитником интересов Петербурга перед федеральным центром. А федеральный центр этой линии подыгрывает. Есть много обещаний по строительству новых станций метро, улучшению инфраструктуры и так далее. Но вопрос, как это будет выполняться?

Беглов позиционирует себя как «второй Собянин». Но Москва только одна. И не факт, что главе ещё какого-то города центр даст такие же возможности. Для этого нужно, чтобы развитие Петербурга стало федеральным приоритетом. Однако это выяснится уже через некоторое время после выборов.

Кроме того, многие его решения и слова создают проблемы, например, история с разгоном манифестации, множество оговорок в публичных выступлениях. В сущности, если бы его реже показывали по телевизору, то он вполне мог бы вписаться в образ «идеального руководителя».

Аббас Галлямов: В случае если Беглов все-таки победит, под ударом окажется легитимность всех избранных в этом сезоне губернаторов. Доминирующим окажется ощущение «все сфальсифицировали».

В Петербурге у оппозиции есть шанс на победу. Всё зависит от её способности провести консолидированную кампанию в пользу одного конкретного кандидата

Сейчас лучше всего было бы, если Путин заменил кандидата, сопроводив это словами: «Жаль, но Александр Дмитриевич, при всех его положительных качествах, не смог найти общего языка с горожанами. Поэтому я отзывают его в Москву, а в качестве врио предлагаю...». Ну и предложить кого-нибудь другого, не столь одиозного.

Валерий Соловей: Сами выборы пройдут в нервической атмосфере, практически в условиях «военного положения». А после выборов, не сразу и в связи с другими обстоятельствами, стоит ожидать роста политической активности в Петербурге, да и не только там. Администрация президента объясняет всем, кто с ней работает, что все предстоящие выборы, где бы они ни были, пройдут тяжело, нервно и предсказать их результат зачастую невозможно.

Конкретно в Петербурге у оппозиции есть шанс на победу. Всё зависит от её способности провести консолидированную кампанию в пользу одного конкретного кандидата. Даже не важно, кого именно — кажется, что если против Беглова выставить чучело, то у чучела будут неплохие шансы.

Фото: mtdata.ru