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Беглов объявил о намерении участвовать в выборах главы Петербурга

25.05.2019

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально заявил, что будет принимать участие в выборах главы города. Как сообщает ТАСС, на встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил ему участвовать в выборах. «Я принимаю ваше предложение», — ответил Беглов. «Интерфакс» сообщает, что вопрос задал представитель Общественной организации ветеранов. 

«Фонтанка» отмечает, что с начала недели обращения к Беглову о желании видеть его губернатором уже опубликовали организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общество блокадников, «Волонтеры Победы», совет Общественной палаты.

Кандидатами в губернаторы также могут стать Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов (экс-руководитель «Яблока» в Петербурге), Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), Игорь Михайлов (первый уполномоченный по правам человека в Петербурге), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР). 

Старт избирательной кампании официально дадут на заседании Законодательного собрания 31 мая.  

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