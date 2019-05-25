Беглов объявил о намерении участвовать в выборах главы Петербурга

«Фонтанка» отмечает, что с начала недели обращения к Беглову о желании видеть его губернатором уже опубликовали организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общество блокадников, «Волонтеры Победы», совет Общественной палаты.
Кандидатами в губернаторы также могут стать Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов (экс-руководитель «Яблока» в Петербурге), Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), Игорь Михайлов (первый уполномоченный по правам человека в Петербурге), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР).
Старт избирательной кампании официально дадут на заседании Законодательного собрания 31 мая.