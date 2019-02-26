США совершили первую кибератаку на Россию

О том, что военные США в ноябре 2018 года заблокировали доступ в Сеть российскому Агентству интернет-исследований, которое связывают c бизнесменом Евгением Пригожиным и обвиняют во вмешательстве в американские выборы, The Washington Post рассказали несколько американских чиновников. Это, по их словам, была часть первой кибератаки против России, направленной на пресечение всяческих попыток вмешательства в выборы США.

Будут ли последствия акции долгосрочными, еще предстоит выяснить. Некоторые аналитики относились скептически к сдерживанию и «российской фабрики троллей», и Путина, который, по словам американских разведчиков, заказал кампанию «влияния» в 2016 году, чтобы подорвать веру в демократию в США, отмечает WP. «Эта операция была скорее булавочным уколом, который больше раздражает, чем работает в долгосрочной перспективе», — сказал Томас Рид, профессор стратегических исследований из Университета Джона Хопкинса.

Операция 2018 года стала первым «ударом» со стороны американского киберкомандования (CyberCom). Несмотря на скепсис, действия США восприняли как успех Пентагона, а некоторые американские сенаторы считают, что благодаря CyberCom удалось предотвратить российское вмешательство в промежуточные выборы.

«Тот факт, что избирательный процесс 2018 года прошел без вмешательства России, не был случайным», — сказал сенатор Майк Раундс (R-S. D.), отказавшийся обсуждать конкретные детали операции, направленной против cанкт-петербургской компании. По его мнению, «без усилий CyberCom было бы несколько очень серьезных кибератак». CyberCom и АНБ также отказались от комментариев.

По словам источников газеты, перебои в работе сетей российского Агентства интернет-исследований произошли, когда американцы пошли на выборы, и через день, когда подсчитали голоса. Это было сделано для того, чтобы помешать россиянам развернуть кампанию дезинформации, ставящую под сомнение результаты. По словам собеседников издания, российские тролли были так раздосадованы отключением интернета, что стали жаловаться на своих системных администраторов.

Агентство интернет-исследований еще в 2014 году и вплоть до президентских выборов 2016 года стремилось подорвать политическую систему США, сообщает Министерство юстиции США. Выдавая себя за американцев и работая со страницами и группами в социальных сетях, российские тролли стремились обострить напряженность в вопросах расовой, сексуальной идентичности и отношения американцев к оружию. Агентство, по данным федеральных прокуроров, финансируется Евгением Пригожиным, олигархом из Санкт-Петербурга и союзником президента Владимира Путина. Пригожин, Агентство интернет-исследований и компания, принадлежащая Пригожину, под названием Concord Management and Consulting, были среди 16 российских физических и юридических лиц, которым большое жюри предъявило обвинение год назад в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, напоминает WP.

В ответ на вопросы издания Пригожин написал на своей странице в Facebook: «Я никак не могу комментировать работу Агентства интернет-исследований, потому что не имею к ней никакого отношения». Руководство Concord отказалось от комментариев, сославшись на продолжающийся судебный процесс в США.

Другой шаг CyberCom, о котором впервые сообщила The New York Times, включал «прямые сообщения», направленные против троллей и хакеров, которые работают на российское военное разведывательное управление, ГРУ. Используя электронные письма, всплывающие окна, текстовые или прямые сообщения, американские оперативники начиная с октября прошлого года давали россиянам понять, что их настоящие имена и другие данные известны, и они не должны вмешиваться в дела других стран, сообщали ранее представители Минобороны США. По словам собеседников WP, руководство Агентства интернет-исследований было настолько возмущено всеми этими сообщениями, что начало внутреннее расследование, чтобы искоренить инсайдеров, которые, по его мнению, «сливали» информацию о сотрудниках.

Эта операция была частью усилий правительства, направленных на обеспечение безопасности выборов 2018 года, нескольких министерств и ФБР. Операцию возглавил генерал Пол Накасоне, который в июле сформировал небольшую «российскую группу» в составе 75-80 человек из CyberCom и АНБ, входящих в состав оборонного ведомства.

Когда Накасоне в мае занял пост главы АНБ и CyberCom, ему сообщили, что его приоритетом должна быть защита промежуточных выборов. Никто не хотел повторения кампании 2016 года, когда ГРУ взломало компьютеры Демократической партии и опубликовало множество электронных писем, а Агентство интернет-исследований запустило свою кампанию в социальных сетях.