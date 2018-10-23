NYT: США проводит против РФ кибероперации для защиты выборов

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных об операции чиновников. По данным газеты, сотрудники киберкомандования говорят российским хакерам, что власти США установили их личности и следят за их деятельностью. Источники NYT оказались говорить со сколькими российскими оперативниками состоялся такой разговор, не раскрывают они и способы коммуникации.
По данным издания, это первая подобная зарубежная кибероперация, которую США проводят в целях защитить электоральный процесс. «Кампания ведется против хакерских группировок, спонсируемых олигархами, и сотрудников российской разведки, которые являются частью кампании Москвы по распространению дезинформации», — говорится в статье. При этом отмечается, что действия киберкомандования — лишь часть более масштабной борьбы с «российским вмешательством в демократические процессы». США направляют своих оперативников в другие страны и помогают союзникам «бороться с российским вмешательством в правительственные сети». В статье речь, в частности, ведется об Украине, Македонии и Черногории.
В Вашингтоне считают, что Россия вряд ли будет взламывать устройства по подсчету голосов и пытаться подделать результаты голосования на предстоящих выборах. Вместо этого, как и в 2016 году, Москва попытается распространять дезинформацию и влиять на общественное мнение, пишет NYT. Оценить успешность борьбы с этими попытками, власти США планируют в ноябре, уже после выборов.
Вашингтон ранее неоднократно обвинял Кремль во вмешательстве в американский избирательный процесс. По мнению властей США, во время президентской кампании в 2016 году Москва пыталась с помощью социальных сетей манипулировать общественным мнением в пользу Дональда Трампа.