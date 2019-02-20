Разговор в пользу бедных

Ежегодное послание президента к Федеральному собранию — формат изначально высоко задирающий ожидания. Регламент предполагает не только обещания, но и подведения итогов. Президентских оценок 2017–2018 годов в послании не прозвучало — работы над ошибками не было, по-видимому, потому что не было ошибок. От президента Владимира Путина ждали как минимум «возвращения домой» с геополитических фронтов, как максимум четкого ответа на накопившиеся вопросы, что делать с политической системой и сложившейся социальной напряженностью. Ожидания не оправдались: предложенные меры поддержат только самых бедных. Остальным россиянам придется рассчитывать только на себя.

Сколько стоит Послание

Меры поддержки населения, озвученные в этом послании, обойдется бюджету примерно в 100-120 млрд руб, подсчитал первый вице-премьер Антон Силуанов. Но похоже, потребуется больше.

Бенефициары послания 2019 г, в первую очередь, многодетные семьи и бедные. За чертой бедности находятся около 19 млн человек — это очень много, посетовал президент. Основная мера по снижению количества бедных — введение так называемого социального контракта. «Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства — кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, — пояснил Путин. — При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом».

Стоимость меры он не назвал, однако по экспертным оценкам в 2020 г она может обойтись бюджету в 184 млрд руб и в 207 млрд руб в 2024 — только на выплату пособий. Практика социального контракта предполагает также наличие социального координатора, который сопровождает семью на протяжении всего контракта. Российская образовательная система пока таких специалистов не готовит.

Потерянные из-за пенсионной реформы деньги вернут пенсионерам, пообещал Путин. Пенсионеры получают доплату к пенсии, чтобы их доходы не были ниже прожиточного минимума пенсионера. Если пенсия растет до прожиточного минимума, то сумма доплаты снижается, если превышает — пенсионер лишается доплаты. «В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — возмутился Путин. Из-за этого многие люди «с полным на то основанием» чувствуют себя обманутыми, убежден президент. Доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету 2019 г. в 15–20 млрд руб., за 2019–2024 гг. — в 150–160 млрд руб., отметил Силуанов.

От президента Владимира Путина ждали как минимум «возвращения домой» с геополитических фронтов, как максимум четкого ответа на накопившиеся вопросы, что делать с политической системой и сложившейся социальной напряженностью. Ожидания не оправдались

Мера по поддержке многодетных семей — возможность получить 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов. А льготная ипотечная ставка в 6% будет действовать в течение всего периода погашения кредита вместо сегодняшних пяти лет.

По данным переписи 2017 г в России 1,5 млн многодетных семей. Оценить, сколько бюджетных средств потребуется на эту программу сложно, — едва ли каждая такая семья нуждается в расширении жилищных условий.

Противоречивые наказы

Прочие предложения выглядят весьма противоречиво. Например, Путин поручил ЦБ и правительству последовательно снижать ставку по ипотеке до 8% (прошлогодний таргет — 6% к 2024). Ставка по ипотечному кредиту, как и прочие ставки кредита в экономике, напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 7,75%. Чтобы снижались ипотечные ставки, должна снижаться и она, однако тональность последнего пресс-релиза ЦБ не оставляет сомнений в готовности Банка России ключевую ставку увеличивать, если учитываемые им риски будут реализовываться.

Другое поручение Путина — «навести порядок на рынке микрокредитования» — может вылиться в закручивание гаек для микрофинансовых организаций. В прошлом году долги россиян выросли на 22,8%. Номинальный объем задолженности — 14,9 трлн рублей. Доходы россиян сокращаются пятый год подряд, вместе с ними и норма сбережений — это указывает на то, что часть сбережений идет на текущее потребление.

Поддержка президентом идеи Агентства стратегических инициатив по созданию онлайн-платформы, где бизнес сможет пожаловаться на действия правоохранителей, на фоне последних новостей выглядит на грани цинизма. Инициатором дела Baring Vostok считается директор направления «новый бизнес» АСИ Артем Аветисян

В таких условиях популярными становится займы «до зарплаты» (средний размер микрозайма по данным Национального бюро кредитных историй — 8,2 тыс. руб.) или небольшие необеспеченные кредиты в банках. ЦБ и так прилагает усилия по регулированию этого рынка, принципиально найти баланс: если сильно «пережать» или вовсе запретить такого рода займы, может появиться нелегальное ростовщичество.

Откуда возьмется «прорыв»

Задачу роста ВВП в 3% к 2020 году никто не снимал, напомнил правительству Путин: «кто не готов к прорыву, лучше пусть уйдет сам и сейчас».

В сложившихся условиях такое требование выглядит едва ли выполнимым. Метод выполнения весьма бюрократический — через национальные проекты. Правительство в целом договорилось о том, какими они должны быть, но по-прежнему идут споры о наполнении федеральных проектов (входят в национальные) и их финансировании. Неясным остается и оценка эффектов от нацпроектов — более 60% показателей статистически не наблюдаемы, указывала Счетная палата.

Другое серьезное препятствие на пути прорывного роста — инвестиционный климат. И ключевая проблема — давление силовиков на бизнес. «Бизнес не должен ходить под статьей», — подчеркнул Путин, напомнив, что до половины дел (45%) разваливаются не доходя до суда.

Защита бизнеса от силовиков упоминается в посланиях Путина с 2015 года, однако по признанию бизнес-омбудсмена Бориса Титова ситуация не улучшается. Поддержка президентом идеи Агентства стратегических инициатив по созданию онлайн-платформы, где бизнес сможет пожаловаться на действия правоохранителей, на фоне последних новостей выглядит на грани цинизма. Основатель фонда Baring Vostok, одного из старейших иностранных инвесторов в Россию, Майкл Калви в субботу был отправлен в заключение, а инициатором дела считается директор направления «новый бизнес» АСИ Артем Аветисян.

Перемены к лучшему россияне должны почувствовать уже сейчас, потребовал президент: «люди должны видеть». Похоже, видеть россияне должны ситуацию так, как ее видит президент, а ему, несмотря на некоторые проблемы, все нравится. Политическая сфера не нашла отражения в послании.

Практически не говорилось в нем и про образование. «Демография, здравоохранение и борьба с бедностью — на первом месте в послании, и это здорово, — оценил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. — Но вот чтобы ответить на вызовы в сфере образования, на мой взгляд, мер не хватило. А это ключевая сфера для будущего».

Мнение колумниста NT о том, для чего Путину понадобилась новое издание «программы построения социализма», читайте здесь



