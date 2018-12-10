Великобритания на пороге кризиса

Решение премьер-министра отложить голосование ожидаемо: собственно, после дебатов, которыеи прошли в Палате Общин, никто уже и не надеялся, что план правительства будет Парламентом одобрен. Терезу Мэй ждало серьезное поражение.
Причина — формулировка, касающаяся так называемого бэкстоп (временных условий, которые позволят избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой, которая входит в ЕС), многих в парламенте категорически не устраивает, Мэй собирается снова обсудить этот вопрос с Европейским Советом. Её заверения, что никто, включая ЕС, не заинтересован в затягивании истории с "бэкстопом", что это будет временная мера, не успокоили Парламент.
В своем выступление 10 декабря премьер-министр пыталась подбросить Парламенту "конфетку" в виде законодательного закрепления “бэкстопа”, без которого соглашения о Брекзит, по ее словам, быть не может. Пока что разговор идет о том, чтобы добиться каких-то заверений от Брюсселя, но никто не знает, что на самом деле имеется ввиду.
Тереза Мэй пытается возложить ответственность за возможные последствия на тех, кто не хочет голосовать за правительственный вариант сделки.
Второй референдум, по словам Терезы Мэй, снова расколет страну, а выход из ЕС без сделки будет тяжелым для экономики страны.
В свою очередь оппозиция в лице лидера лейбористов Джереми Корбина, естественно, обвиняет правительство консерваторов и утверждает, что в правительстве полный разброд, а соглашение о выходе — плохое и никого не устраивает.
По его словам, Палата Общин должна обсудить вопросы, которые Мэй должна обсудить в Брюсселе, и проголосовать по ним.
“Если она не может добиться лучших условий для страны, она должна уступить тем, кто может”,— сказал Корбин, имея ввиду, конечно же, себя.
Вообще, положение Терезы Мэй не позавидуешь.
Голосование по соглашению 11 декабря должно было завершить пятидневные парламентские дебаты, но решение Мэй отложить голосование ставит вопрос о том, что делать с этой важнейшей процедурой — парламентской дискуссией. Прекратить ее без голосования невозможно. Забавно, что пока в Палате Общин обсуждали заявление Терезы Мэй об отмене завтрашнего голосования, в Палате Лордов продолжали дебаты. Никто не давал отмашки их прекратить. Однако, премьер-министр заявила, что голосование по отмене голосования не нужно. Хвала Господу, одним голосованием меньше.
Что же дальше? Насколько шатким является положение Терезы Мэй как лидера партии и как премьер-министра?
Что теперь будет с соглашением ? Удастся ли Терезе Мэй добиться невозможного — договориться и с Брюсселем, и с Парламентом? Останется ли она во главе правительства?Останутся ли у власти консерваторы?Или же всех устроит решение Европейского суда о замораживании 50 статьи и приостановке Брекзита? Сплошные вопросыСэр Грэм Брэйди, глава комитета 1922, хранитель писем с требованием поставить на голосование вотум недоверия Мэй как лидеру партии, пока не объявляет о том, набралось ли необходимые 48 писем. В какой-то момент, когда необходимое количество писем наберется, Тереза Мэй может быть смещена с поста лидера партии и вместо нее избран другой из рядов консерваторов. Он и станет во главе правительства до следующих выборов. Запустят ли консерваторы этот процесс сейчас, так незадолго до всяческих дедлайнов и в условиях цейтнота, связанных с Брекзит, неясно. Это может окончательно добить шансы Британии на более— менее благополучный развод с Европой.
Пока ясно одно — положение правительства (а не только ее премьера) очень шатко и нестабильно.
Тереза Мэй предупредила, что правительство принимает меры на случай выхода Великобритании из ЕС без всякого соглашения. Это, по всем прогнозам, самый неприятный вариант.
Что теперь будет с соглашением ? Удастся ли Терезе Мэй добиться невозможного — договориться и с Брюсселем, и с Парламентом? Останется ли она во главе правительства после (западного) рождества?Останутся ли у власти консерваторы?
Или же всех устроит решение Европейского суда о замораживании 50 статьи и приостановке Брекзита? Сплошные вопросы ... Во всяком случае, последние опросы показывают, что большинство — за то, чтобы Великобритания осталась в Европе. Мало того: даже большинство членов Парламента готовы поддержать второй референдум.