Чем лечат две «ноги власти»





Пленарное заседание XVIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: kremlin.ru

Широкий замах

В конце года Кремль устроил смотр основных провластных политических сил. Проходившие два уикенда подряд съезды «Общероссийского народного фронта» и «Единой России» посетило все руководство страны. На главных форумах декабря присутствовали и выступали президент и лидер ОНФ Владимир Путин, председатель правительства и «ЕР» Дмитрий Медведев. Посетили их десятки губернаторов, все руководство президентской администрации, многие министры — часть из них вошли в обновленное руководство партии власти.

На съезде единороссов присутствовал, помимо прочих, глава МВД Владимир Колокольцев, что вызвало скандал : по «Закону о полиции» ее руководитель не должен принимать участие в деятельности политических структур.

Символом перемен в партии планировалось сделать изменение логотипа: белый медведь на нем должен был повернуть морду в сторону «зрителя», что символизировало бы разворот партии к обычным российским гражданам



Одним из важных посылов форумов, как рассказали корреспондентам NT, было продемонстрировать, что осенние неудачи на губернаторских выборах и обвал рейтингов всех властных институтов политическую элиту не деморализовали, но подстегнули к обновлению и работой над ошибками.

Еще за несколько месяцев до этих съездов обсуждались радикальные изменения в обеих «ногах власти». «Единую Россию» собирались подвергнуть ребрендингу, изменив и ее задачи (сделать ее более активной и менее зависимой от исполнительной власти), и устав, и даже символику. Как еще в марте говорил секретарь генсовета Андрей Турчак, символом перемен в партии планировалось сделать изменение логотипа: белый медведь на нем должен был повернуть морду в сторону «зрителя», что символизировало бы разворот партии к обычным российским гражданам, к избирателям. Тогда же настойчиво звучало и слово «ребренинг».

В свою очередь ОНФ, который после перехода его создателя Вячеслава Володина из Кремля в Госдуму практически свернул публичную активность, предполагалось вновь вывести на политическую авансцену, рассказывали собеседники NT.

Но ни один из этих замыслов в декабре не воплотился, и даже логотип «ЕР» не стали менять. Все усилия сосредоточились на кадровом обновления обеих структур: их руководящие органы, сформированные еще в начале третьего срока Путина (в 2013–2014-м годах) теперь решили привести в соответствие с новым балансом в элитах.

Шмелеву собеседники NT считают близкой к главе фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой (ее считают дочерью Путина) – эту команду в анонимных телеграмм-каналах уже давно называют «женским кабинетом». А глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер , которая тоже вошла в центральный штаб ОНФ, будет символизировать пресловутый «разворот к людям», сказали собеседники NT



«Женский кабинет»

Тренд новейшего времени — замена функционеров из окружения Вячеслава Володина на общественников и менеджеров, близких к нынешнему кремлевскому куратору внутренней политики Сергею Кириенко. Предлогом для перемен стало то, что володинские «фронтовики» за несколько лет обзавелись креслами в Госдуме и областных администрациях, а в ОНФ по идее должны задавать тон представители «гражданского общества». Из числа сопредседателей и членов центрального штаба ОНФ вывели близких к Володину вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву, нескольких глав думских комитетов (в том числе Ольгу Савостьянову, возглавляющую регламентный комитет), губернатора Александра Бречалова. Покинул пост и главный менеджер ОНФ, руководитель его исполкома Алексей Анисимов – он переведен в аппарат постпреда Центрального федерального округа. Хотя Анисимов «присягнул» и кириенковской команде, это его не спасло, отмечает собеседник, близкий к администрации президента. Его решили заменить на пробывшего всего месяц главой Хакасии (до окончательной победы коммуниста) Михаила Развожаева.





Глава Хакасии Михаил Развожаев Фото: kremlin.ru

Введены же в руководство ОНФ «победители 2018 года»: сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина и главы волонтерских и добровольческих организаций, в частности, Елена Цунаева («Поисковое движение России»), Ольга Амельченкова («Волонтеры Победы»), Сергей Рязанский («Российское движение школьников»). Эти движения стали основой «электоральной машины», построенной Кириенко (при участии структур братьев Ковальчуков и компаний Сергея Чемезова): они помогали собирать подписи за Путина, агитировать, контролировать голосование бюджетников т.п.

Помимо прочих, из сопредседателей штаба Путина в сопредседатели центрального штаба ОНФ перешла создатель образовательного центра «Сириус», глава фонда «Талант и Успех» Елена Шмелева. «Сириус» опекает и неоднократно посещал Путин, а спонсирует его друг, виолончелист Сергей Ролдугин. Шмелеву прочили в новые главы Минобразования, рассказывали собеседники NT, близкие к АП и правительству, ее дальнейшее кадровое продвижение не за горами. Шмелеву собеседники NT считают также близкой к предполагаемой дочери Путина, главе фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой (интервью с ней впервые показали на прошлой неделе в сюжете канала «Россия 24») — эту команду в анонимных телеграмм-каналах уже давно называют «женским кабинетом».





Создатель образовательного центра «Сириус», глава фонда «Талант и Успех» Елена Шмелева Фото: kremlin.ru







Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова Фото: youtube.com

Разморозка ОНФ

Близкие к АП технологи отмечают два преимущества нового актива ОНФ: новые активисты, упомянутые выше, это руководители крупных фондов и движений, а не просто общественники. Они более самостоятельны (предыдущие считались слишком зависимыми от Володина), а в случае необходимости участвовать в выборах могут оказаться более привлекательными для избирателей, чем чиновники или нынешние депутаты.

В пример собеседники NT приводят вошедшую в центральный штаб ОНФ главу фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер. Если она будет участвовать в выборах Мосгордуму в следующем году, то легко победит в одномандатном округе: с властью не ассоциируется, пользуется уважением и консерваторов, и либералов. Федермессер будет символизировать пресловутый «разворот к людям», объясняет один из собеседников NT.

Как отмечают источники NT , в случае необходимости, нынешние единороссы должны отходить в тень, становиться технологами-функционерами, уступив место на авансцене новым общественникам и политикам, которых в Кремле сочтут электорально более привлекательными



«Происходит некая разморозка ОНФ, причем она началась еще летом, когда «Фронт» подключили к обсуждению пенсионной реформы, а затем к проекту смягчения антиэкстремистского законодательства — декриминализации репостов в социальных сетях», — отмечает близкий к Кремлю политолог Александр Пожалов, директор фонда ИСЭПИ, который при кураторе внутренней политике Вячеславе Володине играл роль мозгового центра ОНФ. «Вариант, при котором ОНФ в будущем, в случае падения рейтингов ЕР, придёт на помощь партии власти, по-прежнему не исключён. Однако ОНФ вряд ли превратится в новую «партию власти», — уточняет Пожалов.

Единороссов просят подвинуться

На фоне повышения значимости ОНФ партийному активу «Единой России» дали на съезде обратную установку: постепенно уходить в тень. Сформулировано это в виде этического кодекса с семью основными нормами («заповедями»), среди которых единороссы еще до съезда особо отмечали пятую – «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении». Собеседники NT объясняют: партийцы не должны раздражать население ни своей демонстративно роскошной жизнью (дорогими часами, машинами, костюмами и т.п.), ни участившимися в последнее время заявлениями на тему «государство вам ничего не должно», особо болезненными на фоне пенсионной реформы.

Но есть в этом нововведении и другой смысл, отмечают источники NT: в случае необходимости, нынешние единороссы должны отходить в тень, становиться технологами-функционерами, уступив место новым общественникам и политикам, которых в Кремле сочтут электорально более привлекательными.

Отчасти это уже происходит: и Владимир Путин, и Сергей Собянин, а сейчас и Олег Кожемяко в Приморье, идут на выборы как самовыдвиженцы, сведя роль единороссов к помощи в сборе подписей и прохождении необходимых фильтров.

Если в руководстве ОНФ усилилась роль команды Кириенко, то в руководящих органах ЕР ключевые посты заняли люди, близкие к главе Совбеза Николаю Патрушеву



Возвращение Грызлова

Еще одно изменение — кадровое. Если в руководстве ОНФ усилилась роль команды Кириенко, то в руководящих органах ЕР ключевые посты заняли люди, близкие к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку и давнему соратнику семьи Турчаков (отец генсека партии Анатолий Турчак — известный петербургский бизнесмен), Борису Грызлову.





Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов Фото: kremlin.ru

Сам Грызлов переутвержден председателем Высшего совета партии. В Высший совет вошел давний соратник Грызлова экс-замминистра внутренних дел, глава Дагестана Владимир Васильев. Главным идеологом партии (замсекретаря по идеологии и СМИ) стал близкий к Турчаку, до сих пор не слишком известный единоросс — депутат Госдумы от Ярославской области, несколько лет проработавший замом губернатора по внутренней политике Андрей Грибов.





Депутат Госдумы от Ярославской области Андрей Грибов

Грызлова источники NT считают по-прежнему близким к главе Совбеза Николаю Патрушеву. Именно влиянием последнего они объясняют еще одно заметное кадровое назначение: заместителем Турчака стал сенатор Андрей Климов, возглавляющий в Совфеде комиссию по защите государственного суверенитета. Ее собеседники NT называют органом, который озвучивает идеи Совбеза. В частности, на этой комиссии обсуждалось, по каким критериям следует объявлять НКО нежелательной для работы в России организацией, какое СМИ считать иноагентом и т.п. Излюбленная тема Климова — вмешательство Запада во внутренние дела России при помощи масс-медиа. Предполагается, что в ЕР он будет отвечать за международные связи.





Сенатор Андрей Климов

Сохраняется в партии и небольшая квота Володина: повышена от простого до первого заместителя секретаря генсовета давняя соратница Володина Ольга Баталина.





Первый заместитель секретаря генсовета Ольга Баталина

Что дальше?

Складывается впечатление, что кремлевские башни создали две бюрократические квази—партии: одна (ОНФ) из прагматиков Кириенко, другая (ЕР) — партия силовиков. Очевидно, что на этом поле силовикам оперировать будет трудно, да и не очень понятно, зачем им нужна эта лоббистская структура, коли у них прямой ход к Путину. С другой стороны, как мы видим, обостряется борьба за всяческие ресурсы, а квази-партия — один из каналов доступа к этим ресурсам.

Эксперты считают, что час Ч для ЕР настанет в сентябре 2019 года во время выборов в госсоветы и законодательные собрания регионов, когда Кремль будет проверять рейтинги своих квази-партий. Если ЕР покажет все тот же высокий антирейтинг, то не исключено, что к парламентским выборам 2021 года она войдет в какую-нибудь зонтичную структуру, считает директор прокремлевского фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

Возможно, власти попытаются ключевой политической силой сделать вместо ЕР «Народный фронт», не исключает политтехнолог Аббас Галлямов, но толку от этого будет немного. «Люди поймут этот нехитрый манёвр и такая откровенная попытка обмана лишь разозлит их», – прогнозирует он.

По его мнению, не поможет ЕР и ребрендинг, если его все-таки решатся провести: «Сейчас любой ребрендинг будет восприниматься как попытка спасти проигранную игру, обмануть людей и притвориться тем, чем партия не является». По мнению Галлямова, власти будут пытаться изобразить «диалог» партии с людьми, попытаются продемонстрировать, что партия «слышит» их, «решает» их проблемы, но такие попытки вряд ли будут иметь успех.

О растущем разрыве между партией власти и населением, а также о страхах Владимира Путина, проявившихся в его выступлении на съезде ЕР, читайте здесь.