Выборы-2018: Что пошло не так?

Несмотря на полный контроль над СМИ и заасфальтированное политическое поле, в четырех регионах страны партия власти потерпела поражение: в Хабаровском и Приморском краях, во Владимирской области и в Хакасии кандидат власти не смог набрать более 50% голосов избирателей. Там пройдет второй тур выборов. NT попросил Михаила Виноградова, политолога, президента фонда «Петербургская политика», прокомментировать первые итоги всероссийского дня голосования.



Большинство материалов о причинах проблем власти на осенних выборах 2018 года будет посвящено поиску общей причины. Примерно понятно, что в них напишут. Повышение пенсионного возраста, увядание крымского эффекта, усталость от мартовской президентской кампании, рейтинговые обвалы, неоправдавшиеся ожидания «перехода Путина на сторону восставших» и все то, что укладывается в формулу «В Крыму хорошо, а на пенсии лучше». Многое из этого — правда.

Однако, есть, как кажется, и более интересные темы. Например, что политическая активность жителей регионов не сводится к идеалам «крепостной России», а должность губернатора вовсе не гарантирует твое положение в качестве политика номер один. Что количество накопленных ошибок время от времени перерастает в качество даже когда кажется, что политическая реальность вокруг совершенно заасфальтирована. И что политическая конкуренция неистребима в любой стране и в любом социуме. Вернее, истребима, но не навсегда и не окончательно.

В России не принято говорить о происходящем в регионах. В советское время все сводилось к прогнозу погоды в программе «Время». Сейчас регионы в федеральную повестку попадают эпизодически: слишком силен стереотип, что регионы (и региональная политика) – это неинтересно. В реальности же регионы – интереснейшая школа политическая жизнь. В тех формах, в которых она устроена в современной России, а не в карикатурных представлениях борьбы сил добры и зла. И разбирать ошибки – одно удовольствие.

Итак, что пошло не так.

В Хакасии, например, сделали все, чтобы ослабить действующего губернатора Виктора Зимина. Даже арестовывали его ближайших соратников. Но забыли самое главное – Зимина уволить. Четких причин, почему его все же оставили главой республики, никто не назовет. Вроде бы за него заступился министры обороны Сергей Шойгу: на фоне ослабления аппаратных позиций (в том числе потери контроля над МЧС) Хакасия, как и Тыва, оставалась для него важным символом того, что что-то удалось и сохранить. В итоге Зимина оставили, но зачем это сделали – не разъяснили. В республике меж тем нарастали политические проблемы, горсоветы крупнейших городов выступили против пенсионной реформы, кроме того, власти решили совместить в один день выборы четырех уровней, вследствие чего каждый уровень власти стал работать на себя. В итоге КПРФ побеждает на выборах в Верховный совет республики, а на губернаторских выборах предстоит второй тур: в первом туре победил коммунист Валентин Коновалов — 44,81% ( данные Интерфакс на утро 10 сентября), у единоросса Виктора Зимина — 32,42%.

В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт решил наконец удалить из краевой политики своего давнего конкурента – мэра Хабаровска Александра Соколова. Сильной замены ему не нашлось, управляемость (включая контроль над избиркомами) в краевом центре стала падать, с выборов мэра пришлось снимать ненужных власти кандидатов – чем еще больше раздражая жителей краевой столицы. В итоге на одной чаше весов у хабаровчан было раздражение периферийностью региона и несдержанными обещаниями, а на другой – примерно ничего. Результат тот же: губернатор Вячеслав Шпорт и выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал набрали по 35% голосов (при необходимых 50%), причем, у кандидата ЛДПР даже на 600 голосов больше, обеспечив тем второй тур.



Приморье: если Хакасию и даже Хабаровский край иногда еще называли в числе проблемных, то трудности приморского губернатора Андрея Тарасенко обозначились лишь ближе к концу кампании. Оказалось, что в исторически конкурентном Приморье мандат из рук президента – это, конечно, важный показатель, кто выбран центром на княжение, но недостаточное условие для успешного финала: нужно еще выстраивать различные коалиции, взаимоувязывать интересы и исполнять прочие исполнением функции власти. Тарасенко делать это не торопился, чем породил недовольство в местных элитных средах (и даже, по слухам, у экс-губернатора Дарькина). Напомнить, например, жителям Владивостока про то, что исторически это оппозиционный город, было делом техники. В результате Тарасенко набрал 46,56% , у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко -— 24,64%.

Во Владимирской области пришедшая откуда-то из эпохи коллективизации губернатор Светлана Орлова смотрелась странно и неорганично, элиты воспринимали ее одновременно с опаской (зачистки были весьма основательны) и с презрением, и тоже начали выстраивать интриги, заодно напоминая избирателям, что соседний с Подмосковьем регион заслуживал бы менее провинциального губернатора. Во втором туре с ней поборется кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин - 31,19%

В Иркутской области административный ресурс оказался расколот между «Единой Россией» и КПРФ, а критика коммунистом-губернатором Левченко пенсионной реформы (усиленные неуклюжими попытками его преследования правоохранителями на финише кампании) лишь усилила мотивацию недовольных объединиться вокруг Левченко и его КПРФ. При том, что эффективность работы Левченко на посту губернатора и вправду неочевидна, но в условиях битвы сил добра и сил зла избиратель о таких мелочах не задумывается. Забайкальский край уже отдавали в аренду оппозиции – некоторое время им руководил справедливоросс Константин Ильковский, но быстро потерял свой пост. Ощущение периферийности у Забайкалья оказалось не меньше, чем на Дальнем Востоке, а особо помогать региону Центр не торопился – все же не самая значимая территория. В Ульяновской области первый звонок прозвучал два года назад после успешного выступления КПРФ на думских выборах, но там это восприняли как дурной сон, который второй раз одной и той же власти присниться не может.В итоге: на выборах в законодательное собрание побеждают коммунисты

Таким образом, власть в нескольких территориях проиграла, а репутация выборов, наоборот, выиграла. Этому, похоже, сегодня не слишком рады ни чиновники, ни оппозиция.

Справка

9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях прошли довыборы в Государственную думу.

Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Самарская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ — голосовали за новых/старых глав своих субъектов.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ — здесь избирали депутатов законодательных собраний.



