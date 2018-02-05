Бенефициары мартовской победы





Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов Фото: rostec.ru

Избирательный штаб Владимира Путина работает уже больше двух недель. За это время из Кремля в Гостиный Двор, где он расположен, переехали многие чиновники и общественники — те, кому доверили формально заниматься кампанией Путина. Но одновременно стало понятно, что реальные руководители штаба сидят совсем не в этом месте. Как говорят информированные собеседники NT, близкие к администрации президента и руководству штаба Путина, на самом деле избирательная кампания президента находится в руках людей, представляющих две влиятельнейшие бизнес-группы — миллиардера Юрия Ковальчука и главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

Вклад группы Чемезова

Назначенные формальными сопредседателями штаба Путина Елена Шмелева, Сергей Когогин и Александр Румянцев на самом деле не имеют никакого отношения к реальному руководству или выработке стратегии, признает собеседник в руководстве предвыборной структуры президента. Они будут делать публичные заявления, это лица кампании, отмечает он.

Все собеседники NT утверждают, что реальный руководитель штаба — глава президентской администрации Антон Вайно. Решено, что формально назначать чиновника на такую должность неправильно (хотя такой сценарий и обсуждался): все же штаб должен демонстрировать поддержку президента обществом, а не чиновником, поясняет источник в штабе. Но неформально именно глава президентской администрации отвечает за кампанию.

В этом смысле кампания-2018 кардинально отличается от предыдущей: в 2012 году ею неформально руководил не глава администрации, а курирующий внутреннюю политику заместитель — Вячеслав Володин (формально же штаб возглавлял режиссер Станислав Говорухин).

Начало изменениям было положено еще полтора года назад. С 2016 года, когда Вайно возглавил администрацию президента, роль ее руководителя во внутренней политике резко повысилась, сообщал ранее NT. По словам источников, Вайно оказался самым активным главой администрации за последние 10 лет. Выборы же стали лишь продолжением этой тенденции.

Вайно — не случайный человек во главе администрации президента. Как сообщал ранее NT, его отец, Эдуард Вайно, давно знаком с Чемезовым, а сейчас является вице-президентом по внешним связям АВТОВАЗа, треть акций которого принадлежит «Ростеху». Чемезов же, в свою очередь, знаком с президентом Владимиром Путиным еще с 1980-х по службе в ГДР, где они, как он сам рассказывал, жили с Путиным в одном доме и подружились. Во второй половине 1990-х Чемезов вслед за Путиным пошел работать в администрацию президента, а после прихода нынешнего президента к власти СМИ постоянно пишут о нем, как об одном из самых влиятельных людей.

Считается, что Чемезов стоит за назначением многих чиновников. В частности, к близким ему людям часто причисляют министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, а также значительное число назначенных в последние несколько лет губернаторов — так называемых перспективных «молодых технократов». Они, как транслируют близкие к Кремлю эксперты, могут в будущем составить высшее руководство страны. Среди таких глав регионов близки Чемезову губернаторы Севастополя Дмитрий Овсянников (бывший до назначения в Крым заместителем Мантурова) и Калининградской области Антон Алиханов, а также назначенные временно исполнять обязанности руководителей Нижегородской области Глеб Никитин (еще один заместитель Мантурова) и Самарской области Дмитрий Азаров. При этом главной причиной отставки прежнего самарского руководителя Николая Меркушкина опрошенные РБК эксперты ранее называли именно конфликт с руководством «Ростеха», контролирующего ведущее предприятие региона — АВТОВАЗ.

Менеджеры группы Чемезова в избирательном процессе отвечают за одно из ключевых направлений — работу с промышленными предприятиями. Их роль уже стала известна в громких историях при сборе подписей на заводах



Люди Чемезова оказались и на формальных должностях в штабе Путина. Таковым считается сопредседатель структуры Сергей Когогин: его КамАЗ на 49,9% принадлежит «Ростеху», причем еще почти 12% принадлежат другу Чемезова Виталию Мащицкому.

Менеджеры группы Чемезова в избирательном процессе отвечают за одно из ключевых направлений — работу с промышленными предприятиями. Их роль уже стала известна в громких историях при сборе подписей. Так, в середине января сообщалось о скандале, который произошел во время сбора подписей на «Курганмашзаводе» — формально он принадлежит Внешэкономбанку, но из-за накопленных долгов его финансовым оздоровлением занимается именно «Ростех». Об использовании завода при сборе подписей стало известно, потому что сборщики занимались этой предвыборной процедурой в рабочее время в производственных помещениях, и в итоге подписные листы пришлось аннулировать.

Тем не менее люди Чемезова продолжают отвечать за работу с промышленными предприятиями: именно они обеспечили на них сбор более полутора миллионов подписей в поддержку Путина и продолжат отвечать за то, чтобы все предприятия поддержали главу государства на выборах, отмечает источник, близкий к штабу.

Отвечают они и за публичную часть кампании: Путин во время кампании будет много ездить по заводам, общение с рабочими будет чуть ли не еженедельным, прогнозирует собеседник в Кремле. По его словам, это важно во время избирательной кампании. В четверг главный кандидат страны посетил «Ростсельмаш», посидел в комбайне и пошутил: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером». Этот завод, кстати, сотрудничает с «Ростехом». С начала же кампании Путин посещал самые разные заводы, а добро на то, чтобы баллотироваться, дал на принадлежащем Олегу Дерипаске заводе ГАЗ.

Вклад группы Ковальчуков

Об усилении группы давних друзей президента Юрия и Михаила Ковальчуков во внутренней политике СМИ и источники говорят с осени 2016 года. Тогда, как утверждали собеседники NT, близкие к Кремлю, прежний кремлевский куратор внутренней политики в ранге первого замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин вступил конфликт с этой группой и в итоге был вынужден перейти в Госдуму. Место Володина занял вызывающий симпатию влиятельного клана Сергей Кириенко. Их связывает и общее дело: Михаил Ковальчук с 2005 года возглавляет Курчатовский институт — ведущее научное заведение в атомной отрасли, которой до перехода в администрацию руководил Кириенко.

Юрий Ковальчук Фото: youtube.com

В Кремле стали часто появляться люди, которые прямо ассоциируются с Ковальчуками. В частности, по словам собеседников NT, усилилась роль Сергея Михайлова — генерального директора ТАСС и основателя компании «Михайлов и партнеры», а также связанных с ним рекламных и пиаровских структур. Сам Михайлов стал чаще участвовать в совещаниях внутриполитического блока Кремля.



Теперь через Кириенко Ковальчуки играют важную роль в избирательном штабе. Именно Кириенко можно назвать замглавы реального штаба президента, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Формальное же представительство группы в штабе обеспечивает подчиненный Кириенко, начальник управления внутренней политики Андрей Ярин — он сейчас взял отпуск по основной работе и возглавил аппарат штаба главы государства. Ярина собеседники «Дождя» называют очень жестким администратором.

Эта группа в штабе президента больше сосредоточена на работе с молодежью и студентами. В частности, значительную роль в сборе подписей в поддержку Путина сыграло курируемое внутриполитическим блоком Кремля движение «Волонтеры Победы» во главе с вошедшей в штаб Ольгой Амельченковой — это движение за последний год объединило многие волонтерские и добровольческие организации.

Эта группа в штабе президента больше сосредоточена на работе с молодежью и студентами. В частности, значительную роль в сборе подписей в поддержку Путина сыграло курируемое внутриполитическим блоком Кремля движение «Волонтеры победы»



Юные волонтеры нужны и для агитационных целей (неслучайно, что на старте кампании президент объявил 2018-й Годом волонтеров), ведь Путину во время кампании важно постоянно общаться с молодежью, и Кремль также почти еженедельно готовит ему такие встречи. В последнюю неделю февраля президент встречался со студентами и посетил молодежный форум в Казани. В начале февраля вновь запланировано общение со школьниками и студентами, на этот раз уже в Новосибирске, говорит собеседник, знакомый с графиком Путина.

Михаил Ковальчук

Фото: energy.ru

Впрочем, Кириенко не столь тесно связан с Ковальчуками, как Вайно с Чемезовым, отмечает источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. У Кириенко с Ковальчуками скорее партнерские отношения. Но эту группу такие отношения устраивают, тем более что помимо Кириенко у них есть много других рычагов влияния. В частности, они фактически контролируют значительную часть информационной политики, которой нынешний куратор внутренней политики демонстративно не интересуется (внутриполитический блок Кремля с приходом Кириенко отказался курировать даже интернет-СМИ, чем занимался при Володине).



В сферу влияния Ковальчуков относят почти все ведущие телеканалы, за исключением тех, что входят в государственный холдинг ВГТРК. При этом три канала НМГ («Национальная медиа группа». — NT) контролирует официально — «Первый канал» (25%), РЕН ТВ и «Пятый канал» (владеет контрольными пакетами). По итогам выборов же Ковальчуки рассчитывают еще больше упрочить свои позиции в СМИ, отмечают собеседники NT.

Награда за победу

После выборов ожидаются масштабные перестановки в Кремле, правительстве, на телеканалах, в регионах, прогнозируют источники NT. В ходе «больших пересадок» Ковальчуки рассчитывают упрочить позиции, добившись отставки официального куратора информационной политики, первого замглавы кремлевской администрации Алексея Громова, утверждает один из собеседников. У Ковальчуков затяжной конфликт с Громовым, они хотели бы иметь полный контроль над «Первым каналом», притом что и Громов претендует на полный контроль над «первой кнопкой», говорит другой собеседник. Громов отвечает за информационную политику штаба Путина, и любую недоработку его оппоненты попытаются использовать для его свержения, прогнозирует один из собеседников.

Лично Кириенко также рассчитывает на усиление, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Как минимум он хочет окончательно взять под контроль все важные ему политические структуры. В частности, созданный Вячеславом Володиным Общероссийский народный фронт после выборов ожидает серьезная реформа, cообщает собеседник в штабе. Люди Володина, такие как сопредседатель Фронта, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, руководство движения, скорее всего, покинут. Вместо этого Фронт возглавят сотрудники Кириенко, обсуждается, что Амельченкова может стать одним из новых руководителей, говорит собеседник. В идеале же Кириенко хотел бы получить повышение, например, стать новым главой кремлевской администрации.

Группа Чемезова-Вайно также рассчитывает на усиление. Как сообщал ранее NT, по итогам выборов Вайно, согласно одному из сценариев, мог бы стать премьером. Близкие этой группе люди также могли бы войти в правительство, например, Сергей Когогин, говорит источник в штабе.

Кто отстранен от кампании

Активное усиление одних групп приводит к ослаблению других, которым не находится роли в кампании. Так, решено никак не упоминать в кампании премьера Дмитрия Медведева, сообщает близкий к Кремлю источник. Даже если он останется премьером, сейчас о его перспективах никто говорить не будет — это бы привязало невысокий рейтинг премьера к высокому рейтингу президента и, соответственно, потянуло бы его вниз, объясняет собеседник NT.

Не допущен к кампании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Незадолго до выборов его люди были отстранены от управления «Единой Россией», которая задействовалась для сбора подписей в поддержку Путина



Также не допущен к кампании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Незадолго до выборов его люди были отстранены от управления «Единой Россией», которая задействовалась для сбора подписей в поддержку Путина. Так, давний друг и сосед Володина Сергей Неверов лишился поста секретаря генсовета партии и перешел в лидеры думской фракции единоросов. Новым же генсеком партии стал представитель близкой к Путину семьи Андрей Турчак, которого источники NT также ранее называли близким и к группе Чемезова. Теперь Турчак постоянно подчеркивает, что возглавляемая Неверовым фракция единоросов должна подчиняться партии. «Не партия (помогает) фракции, а фракция партии», — заявил он в нескольких интервью.

Наконец, неожиданно отстраненными от кампании оказались и многие главы регионов. Политтехнолог губернатора крупного региона на условиях анонимности рассказал, что на их территории не получали от штаба никаких установок об агитации в пользу основного кандидата и даже ничего не знали о планах штаба повесить всюду плакаты «Сильный президент — сильная Россия». «Просто в один день они появились. Мы этого не ожидали, и губернатор даже попросил проверить, не повесили ли плакаты оппоненты. Проверкой занимались местные силовики и выяснили, что штаб из Москвы оплатил аренду места для плаката, а нам ничего не говорили», — недоумевает собеседник. Источник, близкий к Кремлю, уверен, что глава аппарата штаба Ярин намеренно игнорирует региональных начальников, считая, что именно из центра нужно всем управлять.

«Естественно, все хотят доложить потом президенту, что победа была одержана именно их усилиями, — объясняет близкий к Кремлю источник. — Ведь авторы победы Путина на выборах смогут рассчитывать на самый большой кусок праздничного пирога».