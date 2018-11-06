В Монако задержали Дмитрия Рыболовлева

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако. Как пишет газета Le Monde, Рыболовлев находится в центре судебного расследования, открытого генеральным прокурором Монако за факты «коррупции», «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Он был взят под стражу по решению судьи утром во вторник 6 ноября.

NT