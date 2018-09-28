Отравитель №3

Как пишет The Telegraph, этот человек приехал в Солсбери до прибытия туда остальных подозреваемых и провел разведку. Полученные данные, по сведениям британских спецслужб, он передал исполнителям, Руслану Боширову и Александру Петрову. Это могла быть информация о месте расположения дома Сергея Скрипаля и о том, какой дверью он пользуется.

Отравляющее вещество «Новичок», по данным расследования, нанесли на ручку двери. Лондон считает, что это сделали агенты российской военной разведки, которые въехали в страну под именами Петрова и Боширова. Третий участник покушения, по данным Великобритании, тоже работает в этой службе.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что их отравили сильнодействующим ядом. Лондон обвинил в этом власти России. Скрипали выжили и находятся в безопасном месте. Вначале сентября Великобритания объявила подозреваемыми в отравлении людей, которые въехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Владимир Путин заявил, что знает, кто эти люди и «никакого криминала там нет». Мужчины дали интервью, в котором заявили, что приехали в Солсбери в туристических целях и никак не связаны с покушением. Позже Bellingcat и The Insider опубликовали выписки из баз на обоих, где стояли пометки «сведений не давать» и «с. с.» и был указан номер телефона, по которому отвечает Минобороны. В новой части расследования журналистов говорится о настоящем имени Руслана Боширова. Это полковник российской разведки Анатолий Чепига. Накануне его опознали односельчане.

В ближайшие 10 дней будет раскрыто и настоящее имя Александра Петрова, передает ТАСС со ссылкой на The Times.