«Мемориал» признал политзаключенными участников «Нового величия»

Правозащитный центр «Мемориал» признал участников организации «Новое величие» политзаключенными. Десять человек, в том числе несовершеннолетние, обвиняются в экстремизме.

Как говорится на сайте правозащитного центра, после изучения материалов дела становится понятно, что «Новое величие» создали сотрудники спецслужб, и они же «постарались придать ей экстремистские черты». Правозащитники обращают внимание на то, что одним из создателей и руководителей «Нового величия» был «очевидный агент правоохранительных органов (вероятно, ФСБ)». Также, говорится в сообщении, в организации участвовали еще два сотрудника полиции и один или два информатора.

«Группа оппозиционно настроенных молодых людей стала жертвой провокации власти. Они не совершили никаких насильственных действий, не планировали терактов и нападений. Их обвиняют лишь в разговорах и не нарушающих закона действиях, объявленных преступными только потому, что они якобы осуществлялись в рамках „экстремистской организации“, которая была создана внедренным в их среду сотрудником спецслужб», — приводятся в сообщении слова главы программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» Сергея Давидиса.

«Мемориал» требует освободить фигурантов дела и наказать тех, кто виновен в преследовании.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Двое из них — несовершеннолетние Анна Павликова и Мария Дубовик — почти пять месяцев провели в СИЗО и были переведены под домашний арест под давлением общественности. Еще четыре человека по-прежнему находятся в следственном изоляторе, двое объявили голодовку. Они и их представители уверены, что все фигуранты стали жертвами провокации со стороны силовиков.

«Новое величие» было создано в декабре 2017 года. Организатор, член совета, секретарь и глава финансового отдела — один и тот же человек, который проходит по делу свидетелем. Он составил устав и программу организации, а также, по данным «Мемориала», уговорил несовершеннолетнюю Анну Павликову вернуться в «Новое величие», когда она решила его покинуть. Спустя месяц девушку арестовали. 15 июня депутаты Госдумы попросили генпрокурора Юрия Чайку проверить законность возбуждения дела.