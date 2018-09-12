Фигуранты дела «Нового величия» объявили голодовку

Фигуранты дела «Нового Величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку. Суд продлил им срок ареста до 13 декабря.

После оглашения решения 25-летний Костыленков и 20-летний Крюков заявили, что начинают голодовку, сообщила «Новая газета». Также арест продлили 29-летнему Дмитрию Полетаеву и 32-летнему Петру Карамзину.

На заседании Руслан Костыленков сказал, что пока он был в СИЗО, у него умер отец и на попечении мужчины остался дед-инвалид по зрению. Вячеслав Крюков сказал, что от условий в изоляторе «сходишь с ума», также у него ухудшается зрение.

Обвинение объясняло продление ареста необходимостью провести лингвистическую экспертизу и большим количеством фигурантов. Сторона защиты заявила на суде, что обвиняемых нужно перевести под домашний арест, так как ранее обвинение утверждало, что основные следственные действия уже закончены. Кроме того, двум другим фигуранткам дела, Анне Павликовой и Марии Дубовик, после общественного резонанса смягчили меру пресечения. Кроме того, по словам адвокатов, после посещения Костыленкова оперативниками у него обнаружили ушибы на лице и теле.

Движение «Новое величие» создали оперативник Центра «Э» МВД и его агенты. В материалах дела говорится, что мужчина под ником Руслан Д. вошел в Telegram-чат, где общались подростки, чтобы собрать информацию для передачи ее полицейским. Он предложил участникам чата создать организацию «Новое величие», сам написал ее устав и предложил начать сбор денег и закупку оружия. Через несколько месяцев участников организации задержали. 15 июня депутаты Госдумы попросили генпрокурора Юрия Чайку проверить законность возбуждения дела.