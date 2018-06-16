Чайку попросили проверить действия силовиков по делу «Нового величия»

Депутаты Госдумы от КПРФ попросили генпрокурора Юрия Чайку проверить законность возбуждения дела организации «Новое величие» и действий оперативников и следователей, которые работают по нему. Защита и родители обвиняемых говорят, что сообщество было создано из-за подстрекательства силовиков.

Как пишет РБК, запрос генеральному прокурору направили депутаты Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей Шаргунов. Последний задавал вопрос на эту тему на прямой линии с президентом — тогда Владимир Путин сказал, что судебная практика по делам об экстремизме должна «находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться».

В запросе депутаты указывают, что оперативникам запрещено «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий». В связи с этим депутаты просят Чайку проверить, соблюдался ли закон и права обвиняемых при оперативной разработке фигурантов и расследовании дела.

Депутат Валерий Рашкин сказал РБК, что у парламентариев нет доступа к материалам дела, поэтому они не торопятся «утверждать, что была провокация преступления». По его словам, если сведения, которые есть в СМИ, верны, то нужно защитить фигурантов дела. «Если и правоохранительные органы будут явно провоцировать молодых парней и девушек на создание экстремистских сообществ, чтобы их пересажать, это до добра не доведет», — сказал депутат.

По делу организации «Новое величие» арестованы 6 человек, еще 4 находятся под домашним арестом. Одна из фигурантов, Анна Павликова, на момент взятия под стражу была несовершеннолетней. Всех их обвиняют в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества.

Движение «Новое величие» создали оперативник Центра «Э» МВД и его агенты. В материалах дела говорится, что мужчина под ником Руслан Д. вошел в Telegram-чат, где общались подростки, «понимая возможность противоправной деятельности» его членов, чтобы собрать информацию для передачи ее полицейским. Он предложил участникам чата создать организацию «Новое величие», сам написал ее устав и предложил начать сбор денег и закупку оружия. Через несколько месяцев участников организации задержали. 7 июня матери двух арестованных девушек записали видеообращение к президенту, в котором потребовали прекратить преследование и наказать провокаторов.