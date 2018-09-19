Danske Bank: 177 клиентов банка могут быть связаны с отмыванием российских денег

177 клиентов Danske Bank могли быть замешаны в отмывании крупных сумм из России. Об этом говорится в отчете финансового учреждения по итогам внутреннего расследования.

Проверка прошла из-за скандала с иностранными переводами: в феврале СМИ сообщили, что через эстонский филиал Danske Bank отмывались крупные суммы. В числе клиентов, которые совершали подозрительные платежи, назвали сотрудников ФСБ и Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Об этом стало известно из отчета, направленного руководству банка осведомителем.

Осенью 2017 года в эстонском филиале началась внутренняя проверка. Теперь же, как говорится в новом отчете , Совет директоров уже может делать какие-то выводы.

«Банк явно не выполнил свои обязательства в этом вопросе, что разочаровывает и является неприемлемым», — заявил глава Совета директоров Оле Андерсен. Он добавляет: теперь перед Danske Bank стоит задача вернуть утраченное доверие. «Нет никаких сомнений в том, что проблемы, связанные с эстонским филиалом, были гораздо серьезнее, чем ожидалось в начале расследования».

Специалисты юридической фирмы Bruun & Hjejle проанализировали данные клиентов и их транзакций с 2007 по 2015 год (это около 15 тыс. человек и 9,5 млн платежей, 23% средств перевели в банк клиенты из России). Проверялись, в том числе, финансовые документы, электронные письма, опрашивались сотрудники и управленческий состав. На данный момент 6200 клиентов банка попали под подозрение за свои операции. В то же время, оговаривается, что не все они могут действительно оказаться нарушителями.

Авторы отчета признают, что схемы отмывания денег через эстонское отделение действительно долгое время работали. Причинами называют серьезные недостатки в системах управления и контроля: так, в эстонском филиале было большое количество клиентов из других стран, которые осуществляли огромный объем транзакций, при этом там не уделялось достаточного внимания риску отмывания денег, да и сам филиал работал «слишком независимо от остальной группы». В документе говорится, что проблемы всплывали постепенно, появлялись признаки, которые указывали на нарушения, но из-за отсутствия полной информации руководство принимало меры либо слишком поздно, либо в недостаточном объеме. При этом расследование точно установило, что Совет директоров, его председатель и гендиректор банка не нарушили своих обязательств. Большинство из тех, кого признали причастными к отмыванию средств, больше не работают в этом учреждении.

После публикации отчета СЕО банка Томас Борген, вины которого проверяющие не нашли, подал в отставку. Инспекторы отмечают, что он не сообщил совету о проблемах, которые возникали с иностранными счетами четыре года назад.

В документе схема незаконного отмывания денег из РФ называется «Российский ландромат». Клиенты Danske Bank, замешанные в этом (в основном, компании, зарегистрированные в Великобритании и в офшорах), получали платежи через финучреждения Молдавии и Латвии Moldindconbank и Trasta Komercbanka. Больше всего операций они провели в 2013 и 2014 годах. По данным специалистов, помогать в отмывании денег могли более 40 сотрудников эстонского филиала банка.

Кроме того, специалисты проанализировали документы, которые могут свидетельствовать о похищении $230 млн из российского бюджета (схема была раскрыта юристом Сергеем Магнитским, утверждалось, что эти деньги также прошли через Danske Bank). Глава Hermitage Capital, в котором работал Магнитский, утверждал, что эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания этих средств. По словам Уильяма Браудера, деньги переводились на швейцарский счет виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина.

Сколько конкретно составил доход эстонского отделения от сомнительных сделок — пока выявить невозможно, так как неизвестно точное количество подозрительных операций. Поэтому Совет директоров решил пожертвовать на борьбу с финансовыми преступлениями сумму в размере валового дохода за период с 2007 по 2015 год. Это около €200 млн, которые передадут в независимый фонд.

Как сообщалось в феврале, руководство эстонского отделения Danske Bank обратило внимание на подозрительные схемы после того, как в России закрылись несколько банков, в том числе Промсбербанк. Филиал получил предупреждение от своего российского партнера о том, что не стоит иметь дело с клиентами, связанными с этим учреждением. Личности владельцев банка установить не удалось, после этого эстонский филиал закрыл счета более 20 компаний. В ноябре выяснилось, что Промсбербанк, в состав директоров которого входил брат Владимира Путина, был связан с властными структурами. Потом оказалось, что в 2013 году клиенты-нерезиденты эстонского отделения Danske Bank провели через него около 80 тыс. транзакций на сумму в $30 млрд.