ФБК обжаловал решение суда по иску Прохорова к Навальному

«Возмутительный процесс по содержанию и по форме. Заняв заранее обвинительный уклон, суд не удовлетворил ходатайства ответчика, удалил представителя за попытку последовательно заявить ряд ходатайств, чем нарушил право на защиту», — сказали в ФБК, передает «Интерфакс».

26 апреля Навальный в очередном расследовании ФБК обвинил Прохорова в даче взятки бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Взяткой он назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене. Бизнесмен подал в суд, иск Люблинский районный суд Москвы удовлетворил 26 июня , обязав Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения о взятке».