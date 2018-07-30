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#Суд

ФБК обжаловал решение суда по иску Прохорова к Навальному

30.07.2018

Юристы Фонда борьбы с коррупцией обжаловали решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному

«Возмутительный процесс по содержанию и по форме. Заняв заранее обвинительный уклон, суд не удовлетворил ходатайства ответчика, удалил представителя за попытку последовательно заявить ряд ходатайств, чем нарушил право на защиту», — сказали в ФБК, передает «Интерфакс».

26 апреля Навальный в очередном расследовании ФБК обвинил Прохорова в даче взятки бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Взяткой он назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене. Бизнесмен подал в суд, иск Люблинский районный суд Москвы удовлетворил 26 июня, обязав Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения о взятке».

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