Прохоров vs Навальный

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному подал бизнесмен Михаил Прохоров.

«Обязать Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения о взятке», — цитирует решение судьи «Медиазона». Навальный должен опубликовать ролик, где зачитывает резолютивную часть решения суда.

Как пишут «Ведомости» , адвокаты Навального ранее потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Но судья, согласившись с мнением представителей Прохорова, отказала в ходатайстве.

Как рассказал в Twitter глава юридической службы ФБК Иван Жданов, судья удалила его из зала.

«Меня удалили из зала суда, за то , что я сказал, что буду заявлять ходатайства последовательно, а не всей кучей. Безумие», — написал он.

Михаил Прохоров подал иск к Алексею Навальному из-за материала, опубликованного на сайте Навального, посвященного покупке Прохоровым итальянской виллы у Александра Хлопонина. Прохоров потребовал взыскать с ответчика 1 руб.

«Мы не просим обязать Навального удалить данную информацию, так как наивно полагать, что из сети «Интернет» вообще можно что-то удалить. Прохорову не нужно опровержений, так как глупость не нуждается в опровержениях, глупость опровергает саму себя. Мы просим суд признать данную информацию недействительной и порочащей честь и достоинство Прохорова, а Навального на тех же страницах опубликовать решение суда об этом», — говорил ранее адвокат Прохорова Тимофей Гриднев.

26 апреля Алексей Навальный в очередном расследовании ФБК обвинил Прохорова в даче взятки вице-премьеру Александру Хлопонину. Взяткой он назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене.