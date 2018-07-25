Трагедия в Кемерово: обвинение будет предъявлено 7 лицам. Чиновников среди них пока нет

В качестве главной причины трагедии в интервью «Коммерсанту» Голкин назвал халатность, действия или бездействие должностных лиц. По его словам, представители компании «Системный интегратор» предложили Юлии Богдановой, чья компания владела ТРЦ, привести в порядок противопожарную систему, установленную ранее в «Зимней вишне». Но Богданова «решила сэкономить порядка 7 млн руб». В результате система автоматического водяного пожаротушения не сработала, а системы порошкового тушения на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена. Голкин напомнил, что пожарные выходы в ТРЦ оказались заблокированы.

По его словам, обвинение в окончательной редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи лицам, в том числе пожарному Сергею Генину, управляющей ТРЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок, генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК владел ТРЦ) Юлии Богдановой и руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко. В зависимости от роли каждого из них им инкриминируется причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; злоупотребление должностными полномочиями; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Голкин не исключил, что в деле появятся новые фигуранты, в том числе и чиновники, выдавшие разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек. Ранее сообщалось об аресте бывшего руководителя ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. По данным следствия, он не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТРЦ. Кроме того, выявлена причастность Мамонтова к растрате 2 млн руб. регионального управления МЧС.