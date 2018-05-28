Глава ГУ МЧС Кемеровской области арестован по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мамонтову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», — цитирует судью «Интерфакс».

The New Times

По данным следствия, Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра, где в пожаре погибли 60 человек. Кроме того, выявлена причастность Мамонтова к растрате 2 млн руб. регионального управления МЧС.

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