Close

Глава ГУ МЧС Кемеровской области арестован по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

28.05.2018

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мамонтову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», — цитирует судью «Интерфакс».

По данным следствия, Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра, где в пожаре погибли 60 человек. Кроме того, выявлена причастность Мамонтова к растрате 2 млн руб. регионального управления МЧС.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК 

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами» 

Друзьям Навального воли не дают 

От фейка до Фэка 

Сбитый Боинг: кто виноват 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.