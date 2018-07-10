Тюремные будни Шестуна

Александр Шестун был арестован в июне по подозрению в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков. После задержания, когда глава района находился «на карантине», заключенные угрожали ему «неприятностями», утверждает в письменном ответе на вопросы РБК.

«Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых, но зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления», — говорит Шестун.

Угрозы начались после жалобы , что администрация СИЗО не дает ему подать документы на выборы главы района.

«Продольные [охранники в коридоре, на продоле] хамили, вели себя развязно. Они мне говорили: «Шестун, ты самый умный, мы тебе расскажем, кто умнее из нас», — сетует он.