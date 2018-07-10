Тюремные будни Шестуна

Александр Шестун был арестован в июне по подозрению в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков. После задержания, когда глава района находился «на карантине», заключенные угрожали ему «неприятностями», утверждает в письменном ответе на вопросы РБК.
«Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых, но зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления», — говорит Шестун.
«Продольные [охранники в коридоре, на продоле] хамили, вели себя развязно. Они мне говорили: «Шестун, ты самый умный, мы тебе расскажем, кто умнее из нас», — сетует он.Только когда вмешалась глава российского ЦИКа Элла Памфилова, весь персонал перешел на «вы» и стал очень корректен. 4 июля Памфилова заявила, что ФСИН обязана выдать Шестуну необходимые документы.
7 июля представители Шестуна подали документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах главы района. Адвокат Павел Беспалов рассказал РБК, что в пакете документов «отсутствует доверенность на право представления интересов Шестуна как кандидата на должность главы Серпуховского муниципального района». Защитник пытается получить ее от руководства СИЗО-5 УФСИН по городу Москве. Доверенность нужна для открытия банковского счета и для начала процесса сбора подписных листов.
По версии следствия, Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе, чем причинил государству ущерб в 62 млн руб. Шестун вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области.