ЦИК: Шестун имеет право избираться

«Поскольку появилась информация, что в СИЗО, где он находится, руководство препятствует, не выдает ему заверение доверенности, мы немедленно обратились в соответствующие органы с тем, что это недопустимо. Есть закон, и ссылки на то, что у следователя необходимо получать разрешение, не имеют под собой никакого основания. Есть Конституция, есть закон, он [Шестун] не осужден, он имеет полное право участвовать в выборах», — цитирует Памфилову ТАСС.

Шестун ранее направил жалобу на начальника СИЗО-5 в Совет по правам человека, Общественную наблюдательную комиссию и ФСИН России. 26 июня он написал на имя начальника СИЗО-5 ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Но в удовлетворении ходатайства отказали под предлогом необходимости получения разрешения у следователя.