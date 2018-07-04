ЦИК: Шестун имеет право избираться

«Поскольку появилась информация, что в СИЗО, где он находится, руководство препятствует, не выдает ему заверение доверенности, мы немедленно обратились в соответствующие органы с тем, что это недопустимо. Есть закон, и ссылки на то, что у следователя необходимо получать разрешение, не имеют под собой никакого основания. Есть Конституция, есть закон, он [Шестун] не осужден, он имеет полное право участвовать в выборах», — цитирует Памфилову ТАСС.
Шестун ранее направил жалобу на начальника СИЗО-5 в Совет по правам человека, Общественную наблюдательную комиссию и ФСИН России. 26 июня он написал на имя начальника СИЗО-5 ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Но в удовлетворении ходатайства отказали под предлогом необходимости получения разрешения у следователя.Александр Шестун уже будучи арестован заявил о намерении баллотироваться на новый срок на посту главы Серпуховского района Подмосковья. Его арестовали 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе, чем причинил государству ущерб в 62 млн руб. Шестун вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области.