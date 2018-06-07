Правление в прямом эфире





Прямая лини с президентом России Владимиром Путиным, Москва, 7 июня 2018 года Фото: kremlin.ru

Министры на связи

16-я «Прямая линия с Владимиром Путиным» — традиционная ежегодная беседа с населением в эфире государственных телеканалов — фактически совпала с началом работы обновленного после мартовских перевыборов руководства страны. Ее поствыборный характер подчеркивался тем, что основным ведущим оказался Андрей Кондрашов, который был пресс-секретарем штаба кандидата Путина, а после завершения кампании получил пост первого заместителя гендиректора ВГТРК (некоторые близкие к Кремлю источники прочили ему даже место пресс-секретаря президента).

NT

В середине мая Путин завершил формирование кабинета министров, а в конце месяца провел ротации в губернаторском корпусе. Главное новшество этого президентского формата в 2018-м году, раздача указаний и получение объяснений от федеральных и региональных начальников, было призвано продемонстрировать актуальную систему управления, а также способность Путина на 18-м году своей власти держать все под своим контролем, объясняли накануне мероприятия собеседники, близкие к организаторам «Прямой линии». По их словам, такая демонстрация необходима, в частности, в ситуации, когда рейтинг Путина сразу после выборов начал заметно снижаться.

Министры и губернаторы будут ждать звонка в своих кабинетах и загодя готовятся отвечать на уточняющие вопросы президента, сообщали СМИ накануне телепередачи. Неожиданностью стало то, что по некоторым темам высказывались сразу несколько ответственных руководителей. Так, о причинах роста цен на бензин рассуждали и министр энергетики Александр Новак, и курирующий теперь эту отрасль вице-премьер Дмитрий Козак (к нему перешли эти полномочия от покинувшего Белый дом Аркадия Дворковича): таким образом телезрителям предъявляли новую двухуровневую систему руководства правительством. Два представителя Белого дома рассуждали на эту тему около 10 минут, причем Козак даже проанонсировал некий законопроект. Однако на главный вопрос — почему цены на топливо растут, даже когда на сырую нефть они падают — ответа так и не прозвучало.

Вопросы без ответов

Разъяснения министров больше походили на отчеты на селекторных совещаниях, в результате ведущим программы приходилось прерывать их на полуслове. Так, оборвана была реплика министра здравоохранения Вероники Скворцовой, подробно отчитывавшейся об успехах в борьбе с онкологией: она еще говорила, когда организаторы трансляции включили репортаж из проблемной территории. Был жестко усечен и отчет нового министра строительства, экс-губернатора Тюмени Владимира Якушева. Министров предъявляли публике, но не ждали их разъяснений.

Не дали Путин и его министры ответа на один из самых популярных вопросов, пришедших на портал «Прямой линии»: — будет ли и каким образом повышаться пенсионный возраст (он остался без ответа и на прошлой «Прямой линии» в 2017 году). Президент лишь подчеркнул, что нужно существенно повышать сами пенсии. Он отметил, что конкретные решения — за правительством, но высказаться на сей счет не дал ни министрам из экономического блока, ни имеющей отличную от них позицию вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая снова отвечает правительстве за социальную сферу.

Разъяснения министров больше походили на отчеты на селекторных совещаниях, в результате ведущим программы приходилось прерывать их на полуслове. Министров предъявляли публике, но не ждали их разъяснений



Не прозвучало внятного ответа на еще один серьезный социальный вопрос, хотя именно этой сфере была посвящена большая часть «Прямой линии»: почему зарплаты бюджетников не растут, мало того, стали падать после окончания предвыборной кампании. Президент неуверенно высказался в том духе, что, возможно, это связано с началом нового финансового года (хотя он начинается в сентябре).

Как показывают социологические исследования, новым обещаниям главы государства, оформленным в виде очередного майского указа, население уже не слишком доверяет после неудачного исполнения прежних майских указов-обещаний.

Непопулярные и непотопляемые

Попутно президент прокомментировал логику своих майских назначений, объяснив, почему оставил на высоких постах оскандалившихся и непопулярных министров прежнего правительства Дмитрия Рогозина и Виталия Мутко. Организаторы мероприятия позволили себе пошутить над Мутко, рассказав, что моряки собираются писать на своих кораблях: «непотопляемые как Мутко». Путин поддержал этот шутливый тон и тоже посмеялся над давним соратником: его «английский язык нуждается в совершенствовании». Но заметил, что потенциал у него «хороший, пусть работает». И наконец объяснил мотивы, по котором оставил Мутко на посту вице-премьера: после допингового олимпийского скандала на него была атака (со стороны Запада), и «в этих условиях невозможно» его отправить на пенсию.

Еще одному не слишком популярному министру, переназначенному в правительство-2018, главе МВД Владимиру Колокольцеву не дали сказать ни слова – хотя на экран его вывели. Путин дал ему выслушать вопрос граждан и поручил скорректировать ситуацию в миграционной сфере. Заодно он попенял тем, что ФМС передали в ведение МВД, а проблемы остались.

Не дал президент высказаться и министру обороны Сергею Шойгу, хотя зрители увидели сидящего в своем кабинете армейского начальника. Эксперты NT ранее отмечали, что потеря им контроля над МЧС может означать понижение аппаратного влияния.

На сей раз не было ни полемики, ни внутриполитических вопросов. Такие темы, как оппозиция, протесты, реформа судов и госуправления, система выборов, не звучали



В течение четырехчасового эфира не упоминал про правящую партию «Единая Россия». Зато в его ответах неоднократно всплывал «Общероссийский народный фронт», который он возглавляет: президент призывал его активистов проконтролировать решение того или иного вопроса.

Новый формат, помимо прочего, показал, что в «Прямой линии» не может быть никакой импровизации: почти каждая сцена требовала многоуровневого комментария и тщательно продюсировалась. И хотя Путин, услышав вопрос жительницы Томска о земле для многодетных, переспросил, из какого она города, губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже был на связи перед телекамерой. Он оперативно предоставил необходимые разъяснения. Надо «руководствоваться не формальными положениями, а интересами людей», строго указал ему глава государства.

Использовал новый формат Путин и для демонстрации принципов своей региональной кадровой политики. Выведя в эфир одного из назначенных на прошлой неделе губернаторов — главу республики Якутия Айсена Николаева, президент упомянул обстоятельство, на которое обращали внимания источники NT в его администрации, комментируя это назначение: «вы человек не пришлый», хорошо знаете регион, отметил Путин. Ранее Кремль упрекали в частом использовании политики внедрения на территории «губернаторов-варягов».

Плюс писатели-патриоты

Еще одним важным новшеством «Прямой линии» стало отсутствие гостей в студии — политиков, общественных и культурных деятелей, которые обычно задавали самые острые вопросы. В прежние годы некоторые даже позволяли себе полемизировать с главой государства, например, экс-лидер «Гражданской платформы» Ирина Прохорова и Алексей Кудрин. А в ходе последней «Прямой линии» в июне 2017 года несогласие с культурной политикой выражали артист Сергей Безруков и режиссер Алексей Учитель. Безруков, напомнив об уголовном деле против режиссера Кирилла Серебренникова и его команды и травле фильма Учителя «Матильда», отмечал: «В кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества». Обсуждалась тогда и реакция властей на выступления оппозиции.

На сей раз не было ни полемики, ни внутриполитических вопросов. Такие темы, как оппозиция, протесты, реформа судов и госуправления, система выборов, не звучали.

Отчасти к внутренней политике относился вопрос о возможности обмена осужденного за терроризм и объявившего бессрочную голодовку украинского кинорежиссера Олега Сенцова на арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Кондрашов, задавая этот вопрос, подчеркнул, что Сенцов — режиссер «условно» (хотя его фильмы получили премии на нескольких международных фестивалях, в том числе в России). Путин отметил, что Сенцов арестован не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, поэтому его история несравнима с делом Вышинского. И поэтому, сказал он, возможность обмена не обсуждалась.

Организаторы мероприятия продолжили одну из главных тем его президентской кампании. Путин напоминал, что он «друг молодежи» и может с ними говорить на одном языке



Из «лидеров мнений» Путин дал высказаться двум лояльным к власти писателям — члену думской фракции КПРФ Сергею Шаргунову и воюющему на Донбассе Захару Прилепину. Шаргунов выступил в уже опробованной на Российском литературном собрании в 2013 году (с участием Путина) роли защитника репрессированных: он призвал обратить внимание на участившиеся аресты граждан за высказывания в социальных сетях. Путин согласился: «не нужно доводить все до абсурда». Конечно, «нужно поставить заслон экстремизму», но «нужно определиться с понятиями».

А вопрос Прилепина об обострении ситуации на Донбассе и слухах о готовящемся наступлении украинской армии Путин использовал для грозного предупреждения Киеву: «это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности».

О внешней политике вопросов было гораздо больше, и отвечал Путин охотно. По традиции он критиковал Украину, США и Великобританию. Но в ответах о США звучали миролюбивые ноты: «Россия готова к компромиссам», «пора уже сесть за стол переговоров», настаивал президент. Комментируя же ситуацию с гонениями на олигархов в Великобритании, Путин с удовольствием рассуждал о проблемах Абрамовича и назидательно рекомендовал русским богачам вернуть средства в Россию: «Кто же будет им помогать за границей? Их там только преследуют»

Наконец, еще одной новинкой сезона стало общение Путина с популярными видеоблогерами. Так организаторы мероприятия продолжили одну из главных тем его президентской кампании. Путин напоминал, что он «друг молодежи» и может с ними говорить на одном языке. Со знанием дела рассуждая о криптовалютах, хозяин Кремля употребил слово «майнить».