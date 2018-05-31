Названа фамилия предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Шевченковский районный суд Украины сообщил фамилию человека, который подозревается в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.
В сообщении на странице суда в Facebook говорится, что этого человека зовут Б. Л. Герман. На рассмотрение суда поступило ходатайство о помещении его под стражу. На мужчину заведено дело о подготовке к террористическому акту.
Фото: obozrevatel.com
Ранее СБУ сообщала о задержании «гражданина Украины Г.», подозреваемого в организации покушения на Бабченко. О гибели журналиста от пулевых ранений в Киеве сообщили вечером 29 мая. На следующий день стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а убийство было инсценировано. СБУ заявила, что организатора покушения завербовали российские спецслужбы. Адвокат подозреваемого сообщил о том, что его подзащитного пытаются запугать.
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