Жалобу на блокировку Telegram рассмотрят в июне

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России 14 июня. В Таганском районном суде заявили, что юристы компании устранили недостатки апелляции.
Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило агентство «Москва». Информацию в своем telegram-канале подтвердил юрист международной правозащитной организации Павел Чиков.
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