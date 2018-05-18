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Жалобу на блокировку Telegram рассмотрят в июне

18.05.2018

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России 14 июня. В Таганском районном суде заявили, что юристы компании устранили недостатки апелляции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило агентство «Москва». Информацию в своем telegram-канале подтвердил юрист международной правозащитной организации Павел Чиков.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки пользователей. Юристы говорили, что это технически невозможно: ключи шифрования действуют только в секретных чатах и есть только у собеседников. После этого адвокаты, представляющие интересы мессенджера в суде, подали жалобу.


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