Жалобу на блокировку Telegram рассмотрят в июне

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России 14 июня. В Таганском районном суде заявили, что юристы компании устранили недостатки апелляции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило агентство «Москва». Информацию в своем telegram-канале подтвердил юрист международной правозащитной организации Павел Чиков.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки пользователей. Юристы говорили, что это технически невозможно: ключи шифрования действуют только в секретных чатах и есть только у собеседников. После этого адвокаты, представляющие интересы мессенджера в суде, подали жалобу.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место



Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл