Следствие просит об аресте фигурантов «дела Эрмитажа»

Следствие просит отправить под арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Его подозревают в похищении денег, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа.

Также, сообщает«Интерфакс», суд просит об аресте еще одного фигуранта этого дела, главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Накануне обоих задержали. Также по этому делу проходит бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борис Мазо. По данным следствия, фигуранты организовали заключение госконтракта, а большую часть полученного аванса перевели в подконтрольные им организации.

«КоммерсантЪ» сообщает , что руководство Государственного Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки в 860 млн. руб. Эрмитаж утверждает, что компания «Мехстройстранс», которая находится под контролем Никиты Колесникова, не вернула неосвоенный аванс именно в таком размере. Сумма указана в заявлении, направленном в СК РФ в середине мая. В заявлении Следственного комитета говорится, что Пирумов и Колесников похитили 450 млн.

Ранее экс-чиновник Минкультуры и предприниматель были обвиняемыми по другому уголовному делу. «Дело реставраторов» связано с хищениями денег, выделенных из бюджета на реставрационные работы. Фигурантам назначили реальные сроки, но освободили их в здании суда в связи стем, что они отбыли срок под стражей в ходе следствия.





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