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Российские операторы связи блокируют серверы Viber

18.05.2018

Руководство сервиса Viber подтвердило проблемы с работой мессенджера в России. Накануне на перебои жаловались его пользователи.

Руководство Viber заявило, что некоторые операторы связи заблокировали доступ к серверам, которые использует сервис. «На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — заявили представители компании на ее странице в Twitter. О решении проблем не сообщается. 

17 мая российские пользователи пожаловались на сбои в работе Viber. По данным сервиса Down Detector, проблемы также касались авторизации и отправки сообщений. Кроме того, россияне жаловались на перебои в работе App Store.

Сообщения совпали по времени с блокировкой нескольких сотен IP-адресов Роскомнадзором. В список, помимо прочего, попали более 300 IP мессенджера WhatsApp.

Viber уже испытывал проблемы из-за действий РКН. В апреле ведомство в попытках заблокировать сервис Telegram внесло в реестр запрещенных несколько миллионов IP облачных сервисов.


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