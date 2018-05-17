Производители техники грозятся уйти из России из-за законопроекта о санкциях

Производители бытовой и компьютерной техники раскритиковали законопроект, который вводит уголовную ответственность за исполнение санкций. В письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину они заявили, что могут уйти с российского рынка.

Обращение Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники цитирует РБК. В нем говорится, что принятие документа, который вводит уголовную ответственность за соблюдение санкций, скажется на российских производителях техники и их инвесторах из-за границы. Последних это может вынудить отказаться от сотрудничества с Россией.

Законопроект, о котором идет речь, 15 мая прошел первое чтение в Госдуме. Сегодня должно было состояться второе рассмотрение, но его отложили из-за критики РСПП. Документ наказывает за соблюдение антироссийских санкций штрафами, обязательными работами либо тюремным сроком.

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