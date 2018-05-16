Офшоры появятся в Калининграде и Владивостоке «совсем скоро» — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства создать во Владивостоке и Калининграде специальные административные зоны с признаками офшора.
«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — сказал он на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Слова премьера цитируют «Ведомости». Медведев добавил, что лучшие методы, протестированные в этих зонах, потом можно будет распространить на экономику страны в целом.
Документ критиковал ЦБ РФ: там опасаются, что из-за послаблений по валютному регулированию в офшорах может массово зарегистрироваться недобросовестный бизнес для незаконного вывода капитала из страны. Также там отмечали, что закон не соответствует нормам по борьбе с отмыванием денег.
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