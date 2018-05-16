Офшоры появятся в Калининграде и Владивостоке «совсем скоро» — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства создать во Владивостоке и Калининграде специальные административные зоны с признаками офшора.

«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — сказал он на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Слова премьера цитируют «Ведомости». Медведев добавил, что лучшие методы, протестированные в этих зонах, потом можно будет распространить на экономику страны в целом.

В начале апреля стало известно о том, что власти обсуждают проект созданий таких территорий на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Чиновники рассказывали, что их откроют для помощи компаниям, попавшим под санкции США. Сейчас пакет законопроектов о создании офшоров проходит межведомственное согласование. Проект, разработанный Минэкономразвития, разрешает перенести иностранные структуры в Россию, сохранив их правовую форму, без выплаты налогов с иностранных доходов. Также он разрешает регистрировать компанию за один день и скрывать часть сведений о ней.

Документ критиковал ЦБ РФ: там опасаются, что из-за послаблений по валютному регулированию в офшорах может массово зарегистрироваться недобросовестный бизнес для незаконного вывода капитала из страны. Также там отмечали, что закон не соответствует нормам по борьбе с отмыванием денег.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Чужим здесь не место



Атомный президент против ядерных аятолл

С нагайкой и индульгенцией

Революция ночных клубов

Люди на площадях