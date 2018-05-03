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Суд отказался закрывать полигон «Ядрово»

03.05.2018

Волоколамский городской суд отказался удовлетворить иски местных жителей к мусорному полигону «Ядрово» с требованием прекратить его деятельность и отстранить его управляющую компанию.

Об этом сообщает РАПСИ. Восемь жителей Волоколамска в марте подали исковые заявления к компании, эксплуатирующей мусорный полигон. Истцы требовали восстановить ранее нарушенные права на благоприятную окружающую среду, передать свалку в ведение властей и провести рекультивацию.

Также местные жители просили суд немедленно прекратить деятельность по сбору и транспортировке отходов 2–4 классов опасности на полигоне твердых бытовых отходов.

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