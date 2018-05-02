Армянская оппозиция добилась своего





Фото: Twitter / EVN Report

Правящая Республиканская партия на выборах премьер-министра Армении поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов. Об этом заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, передает «Интерфакс».



«Республиканская партия не выдвинет своего кандидата. Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов», — сказал он.

Три фракции парламента — «Елк», «Дашнацутюн» и «Царукян» — уже заявили, что поддержат лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Позиция парламентского большинства изменилась после новой мощной волны протестов в Ереване и других городах. Жители армянских городов вновь вышли на улицы в начале этой недели, после того как 1 мая Национальное собрание не поддержало кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна — единственного претендента на пост премьер-министра страны. Против него проголосовала Республиканская партия, имеющая в парламенте абсолютное большинство. Пашинян призвал сторонников вновь выходить на улицы и блокировать транспортные магистрали.

Утром 2 мая в рамках всеобщей забастовки протестующие заблокировали дороги в Ереване и здания некоторых госучреждений. Люди перекрыли трассы, ведущие в столицу из других районов. К акции присоединились сотрудники аэропорта.



Рассерженные горожане перекрывали улицы своими машинами, спецтехникой. Судя по сообщениям и фото из социальных сетей, некоторые установили на дорогах мангалы и готовили шашлыки, кто-то просто гулял по проезжей части, танцевал или лежал на ней. Многие участвовали в протесте целыми семьями.





Фото: Twitter / Support Armenia





Фото: Twitter / EVN Report







Фото: Twitter / EVN Report



Таким образом, перекрытыми оказались все дороги в центре Еревана и трасса, ведущая к аэропорту. Активисты также перекрыли трассу Армения — Грузия вблизи города Гюмри. В Ереване прекратило работу метро, так как сторонники Пашиняна остановили движение поездов.

О прекращении железнодорожных перевозок заявили в Минтрансе республики. В ведомстве пояснили, что «в сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути».

Акции протеста охватили не только Ереван. Так, протестующие в Гюмри потребовали отставки мэра Самвела Баласаняна, так как он состоит в коалиции с Республиканской партией, сообщает telegram-канал bagramyan26.

Из-за забастовки на заседание, запланированное на 2 мая, не смогли прийти многие депутаты, в итоге в парламенте не было кворума. Утром на заседание пришли 27 депутатов, к 14 часам их количество увеличилось лишь до 33.

Спикер Ара Баблоян был вынужден отменить заседание. При этом он сделал специальное заявление с требованием оградить депутатов от давления. «Есть постыдные нарушения против депутатов Национального собрания, в результате которых нормальное функционирование Национальной ассамблеи нарушено. Я призываю вас проявить сдержанность, воздерживаться от оскорблений и угроз в отношении депутатов Национального собрания в социальных сетях, на улицах и в общественных местах, прекратить публикацию телефонных номеров и адресов депутатов Национального собрания. Я призываю вас прекратить незаконную блокаду домов депутатов Национального собрания и воздерживаться от вмешательства в частную жизнь депутатов», — заявил Баблоян.

Лидер оппозиционеров Пашинян позже призвал сторонников восстановить работу аэропорта и разблокировать все дороги в Армении начиная с 17:00 по местному времени.

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы страны с помощью диалога найти решение внутриполитического кризиса. «Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра. Я глубоко сожалею о том, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что каждый объявляет об опасности для будущего страны. Я призываю продолжить консультации в ближайшие недели, чтобы найти выход из кризиса, который будет служить нашим общим национальным интересам», — говорится в заявлении Саркисяна.

Вопрос о выборах премьер-министра будет обсуждаться 8 мая в 12:00 на специальном заседании Национального собрания, сообщили в парламенте.

Акции протеста в Армении начались в апреле, после того как кандидатура Сержа Саргсяна, который до этого 10 лет занимал пост президента страны, была выдвинута на пост премьер-министра. Благодаря проведенной конституционной реформе управления именно в руках премьера концентрируется основная власть в стране. Несмотря на протест, парламент Армении утвердил Саргсяна на новом посту. После чего протесты стали столь масштабными (в Ереване на улицы выходили более 100 тыс. человек), что Саргсян все-таки согласился уйти в отставку. Протестующие настаивают, чтобы до внеочередных выборов премьером страны был утвержден лидер оппозиционной фракции «Ерк» Никол Пашинян.