Первомай: праздник фальшивомонетчиков





Первомай в Санкт-Петербурге, 1 мая 2018 года Фото: Twitter / ПетербургскийДневник

Власть часто упрекают в том, будто она, власть, избегает диалога с обществом. Упрек незаслуженный. Власть диалог с обществом ведет постоянно и даже не без надрыва, надо просто уметь считывать сообщения, которые она пытается передать. Иметь, так сказать, в кармане ключи шифрования.

В течение майских праздников канал «Россия 24» ежедневно повторяет один и тот же документальный фильм. Простые россияне рассказывают, как поехали отдыхать за границу и чудом выжили. Печальные врачи жонглируют названиями страшных экзотических болезней и вирусов. Зритель вздрагивает и понимает: не надо никуда ехать. Надо сидеть дома. Нет за рубежами родины ничего интересного, кроме ядовитых мух и червей-паразитов. Ну и вообще, достойнейшие люди в погонах, ставшие невыездными, расстраиваются, глядя на туристов. Опять же курортный сбор ввели, необходимо пополнять казну. Это простой пример.



А вот пример посложнее: 1 мая эфир государственных телеканалов был просто забит репортажами и прямыми включениями с первомайских акций, устроенных системными партиями. Сначала, понятно, рассказ о параде единороссов (который уже не первый год принято стыдливо называть шествием профсоюзных организаций) — тысячи бюджетников, море флагов, улыбки под камеру и мэр Москвы во главе одной из колонн. Но на этот раз прочим парламентским партиям телевизионного времени досталось не меньше, чем «Единой России». Полное торжество демократии.

Кстати, о демократии. Шествие ЕР рекламировалось как мероприятие, к которому могут примкнуть все желающие. Однако полиция задержала 25 участников колонны психоактивистов — людей с ментальными расстройствами, волонтеров и правозащитников, которые начальственный призыв восприняли всерьез. Возможно, они на этой акции были единственными, пришедшими не по разнарядке и собиравшимися привлечь внимание к серьезной, реально существующей проблеме. За что и поплатились.

Праздник — особенно если это праздник с историей и с идеологическим контекстом — это ведь не просто выходной. Для политических партий такой праздник — витрина, способ показать товар лицом



Гражданам в коротком временном промежутке между санкционированным митингом против блокировки Telegram (который естественным образом превратился в митинг против несменяемого президента и его подручных) и несанкционированной акцией Алексея Навального пытаются сообщить доходчивую мысль: вам не надо протестовать. Незачем. Посмотрите только, сколько всего есть в легальном политическом поле. Флаги, партии и мероприятия — на любой вкус (и кошелек, почему-то хочется продолжить). Наслаждайтесь, пользуйтесь, не раздражайте сотрудников полиции. Сотрудники полиции и без того не особенно вас любят. Чтобы изобразить политическое изобилие, даже лидера «Справедливой России» Сергея Миронова достали из кладовки, почистили от пыли и паутины, выпустили на трибуну.

Праздник — особенно если это праздник с историей и с идеологическим контекстом — это ведь не просто выходной. Для политических партий такой праздник — витрина, способ показать товар лицом. Есть, правда, маленькая проблема: системным парламентским партиям, номинальной оппозиции, внутри сложившейся политической системы исполняющей сугубо декоративную функцию, просто нечего предложить. Владимир Жириновский в костюме цвета непрожаренного стейка в сто сорок пятый раз рассказывает про заговор против России и потом неуклюже пытается плясать под старую советскую песенку. Коммунисты завлекают ростовой куклой Карла Маркса. Сергей Миронов сообщает, что «Справедливая Россия» поддержала президента (а, так вот он почему победил, оказывается) и теперь ждет инаугурации. Нормальное такое, понятное и содержательное занятие для оппозиционной партии, имеющей фракцию в парламенте, — ждать инаугурации. Целостная, последовательная программа. После чего начинает приманивать пенсионеров, будто голубей, раздавая собравшимся семена огурцов.

Впрочем, о поддержке президента говорили на всех этих псевдоппозицонных митингах. Даже у коммунистов заместитель председателя ЦК Владимир Кашин сначала поблагодарил Владимира Путина за мудрые мысли, высказанные в последнем послании, и только потом принялся ругать безликую и безымянную власть. Обычное занятие для оппозиции — хвалить президента и клясться ему в верности, правда ведь?

В защиту номинальной парламентской оппозиции иногда приводится любопытный аргумент: нынешние политические партии — это, мол, «спящие институты», и если вдруг ситуация изменится, они еще пригодятся, сыграют свою роль, скажут веское слово. Вот только эти «институты» — не спящие, а мертвые. Спящий может проснуться, мертвый… Ну, есть легендарные примеры, конечно, но мало. Обществу они давно уже ни для чего не нужны, они — фальшивая монета, которой реальная власть (не безликая, кстати, и не безымянная) пытается подкупить общество. Отвлечь от реальных проблем и настоящего протеста. Приманить — как приманивают пенсионеры голубей в парке раскрошенной булкой, а Миронов пенсионеров — пакетиком огуречных семян.

И, в общем, неудивительно, что незарегистрированной, то есть с точки зрения государства несуществующей Либертарианской партии удается на митинг в защиту Telegram собрать больше народа, чем любой из системных партий на свои первомайские мероприятия. И прошедший Первомай — еще один повод убедиться: никаких системных партий в стране нет, партийную систему новой России придется строить заново, с нуля.

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