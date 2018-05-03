Human Rights Watch просит ФИФА содействовать освобождению Оюба Титиева

Human Rights Watch и другие правозащитные организации обратились к руководству ФИФА с просьбой посодействовать освобождению главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева.

Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. По ее словам, во время ЧМ-2018 в Грозном будет тренироваться команда Египта.

«ФИФА обращает внимание на соблюдение прав человека только в тех регионах, которые напрямую связаны с чемпионатом. В связи с этим правозащитники обратились к руководству ФИФА с просьбой обратить внимание на преследование представителей «Мемориала» в Чечне, в том числе на сфабрикованное дело в отношении Оюба Титиева», — сказала Сокирянская.

Обращение подписали 12 российских и международных правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, People in Need, «Мемориал» и «Гражданское содействие».

The New Times

Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.

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