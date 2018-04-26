Улично-парламентская республика

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Добившись ухода в отставку премьера и бывшего президента Сержа Саргсяна, оппозиция требует сформировать переходное правительство и провести досрочные парламентские выборы. Возглавивший протестное движение депутат Никол Пашинян выдвигает властям ультиматум — или правительство возглавит «кандидат от народа», или же «бархатная революция» будет продолжена.

Ереван снова бурлит

После того как в минувший понедельник Саргсян ушел в отставку, митинговая активность в столице Армении несколько снизилась. Но в среду утром акции протеста вновь начали набирать обороты. Протестующие, среди которых было много студентов, вновь принялись перекрывать городские улицы. Вечером в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали отставки и.о. премьера Карена Карапетяна.







Фото: Twitter / Emily Sherwin

Лидер оппозиции Пашинян заявил, что массовые акции протеста будут продолжены, если власти попробуют провести внеочередные парламентские выборы до смены главы кабинета министров. Пашинян считает, что на пост премьера должен быть назначен «кандидат народа», после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. Если власти все же решат проводить выборы, то оппозиция будет блокировать избирательные участки.

Никол Пашинян Фото: ТВ Центр

Лидер оппозиции призвал своих сторонников продолжить акцию протеста и в четверг. «Еще шаг, и завершим эту историю», — цитируют Пашиняна информагентства. Оппозиционеры сегодня планируют блокировать улицы Еревана с помощью грузовиков.



И.о премьера Карапетян заявил в среду на пресс-конференции, что логическим решением кризиса было бы собрать представителей всех партий и обсудить возможность проведения досрочных выборов. Премьер-министра Армении должен избирать парламент, а не улица, отметил Карапетян.

Обе стороны хотят досрочных парламентских выборов. Но каждая — на своих условиях. Если оппозиция сможет набрать нужное количество голосов для формирования «переходного правительства», то оно займется пересмотром избирательного кодекса и изменит состав Центральной избирательной комиссии



Президент Армен Саркисян выступил с заявлением, что он начнет консультации с парламентскими и непарламентскими политическими силами о путях выхода из кризиса.

Тупик в парламенте

В среду оппозиционная парламентская фракция «Елк» («Выход») предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении. Для того, чтобы возглавить кабинет министров, Пашиняну нужно заручиться поддержкой 53 из 105 депутатов Национального собрания (однопалатного парламента). У «Елк» девять депутатов, и это — далеко не самая крупная оппозиционная фракция в парламенте. На это, кстати, указывал Саргсян, когда на этой неделе отказался вести переговоры с Пашиняном. Но бывшего журналиста Пашиняна поддерживает «улица», и этот ресурс он будет использовать по максимуму.

Именно чувствуя давление «улицы», из правящей коалиции с Республиканской партией в среду вышла партия «Дашнакцутюн» (семь депутатов). «Новый премьер должен решить внутриполитический кризис и в демократических условиях обеспечить досрочные парламентские выборы», — говорится в заявлении партии.

Блок «Царукян» (31 депутат, вторая по численности фракция в парламенте) поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов, но не готов поддержать кандидатуру Пашиняна на пост главы временного правительства.

«Обе стороны хотят досрочных парламентских выборов. Но каждая — на своих условиях. Если оппозиция сможет набрать нужное количество голосов для формирования «переходного правительства», то оно займется пересмотром избирательного кодекса и изменит состав Центральной избирательной комиссии», — отмечает руководитель ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. Протестующие хотят досрочных выборов, но таких, чтобы на них не победила Республиканская партия, констатирует политолог.

Правящая Республиканская партия на парламентских выборах 2017 года получила 49,5% голосов и сформировала коалицию с «Дашнакцутюн». Именно «республиканцы» выдвинули бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера (в апреле 2018-го у него закончился очередной президентский срок, всего он пробыл у власти 10 лет подряд). После инициированной Саргсяном конституционной реформы премьер обладает чрезвычайно широкими полномочиями. Фактически, пересаживаясь в премьерское кресло, Саргсян сохранял за собой всю полноту власти.

«Я встречался с чиновником из Москвы и получил заверения, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении», — заявил на митинге оппозиции Никол Пашинян



Но «бархатную революцию» Саргсян не пережил. «Протест приобрел децентрализованный характер, митинги возникали в разных частях Еревана и за его пределами. Они приобрели широкий размах, в них участвовала не только молодежь, изначально там много было 15–18-летних, но и люди старших возрастов. И реально у Саргсяна выбор стоял между жесткой полицейской акцией с непредсказуемыми последствиями или же отставкой. Он выбрал отставку», — резюмирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Москва и Вашингтон наблюдают

Происходящее в Армении, российские официальные лица комментируют весьма осторожно. В среду Владимир Путин беседовал с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президенты «подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность», — говорится в крайне лаконичном сообщении Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о том, что события в Армении — это внутреннее дело страны, хотя в Кремле «очень внимательно» следят за развитием событий в республике.

В среду Никол Пашинян побывал в посольстве России в Армении. «Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами», — отмечается в пресс-релизе посольства.

«Я встречался с чиновником из Москвы и получил заверения, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении», — заявил позднее на митинге оппозиции Никол Пашинян.

Сдержанная российская позиция, возможно, объясняется тем, что реального повода для беспокойства в Кремле пока не видят. «Пашинян очень сбалансировано говорил о России, которую рассматривает как стратегического партнера Армении», — отмечает Меликян.

Американские официальные лица также призвали армянских политиков к «конструктивному диалогу» и «мирной передачи власти в соответствии с верховенством закона».