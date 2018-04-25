Общество научных работников выступило против блокировок Роскомнадзора

Об этом говорится в заявление на адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано на сайте ОНР.
«Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражает возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты, возникающими из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России», — говорится в обращении.
В письме сказано, что из-за «непрофессиональных» действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к таким ресурсам, как ResearchGate, к архивам научных журналов Wiley, сайту журнала Science и к другим сайтам, которые постоянно используются в исследовательской работе. Совет ОНР в обращении потребовал незамедлительно пресечь «вредоносную деятельность Роскомнадзора» и обеспечить защиту научных, образовательных и других социально значимых интернет-ресурсов от «опасностей, исходящих от ведомства».
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram в России после того, как в компании отказались предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования. При этом под блокировку ведомства попали в том числе IP-адреса Google, Amazon и Microsoft, и других порталов, которые использует Telegram. Это привело к сбоям в работе ресурсов.
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