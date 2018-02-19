«Специалисты» с улицы Савушкина





Фото: muz1.tv

Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный в мае 2017 года расследовать вмешательство России в американские выборы 2016 года и сговор с Кремлем избирательного штаба Дональда Трампа, наконец, разразился внушительной пачкой обвинительных документов. В их центре — санкт-петербургская «Фабрика троллей», или «Агентство интернет-исследований», которому уже были посвящены многочисленные статьи в западной и российской прессе.

Однако Москва не видит «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США», — так прокомментировал обвинительное заключение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 19 февраля: «Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности Российского государства. Никаких индикаций, что Российское государство могло иметь причастность к этому, нет и быть не может», — заявил Песков.

Проект «Переводчик»

Созванное Мюллером в Вашингтоне Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) утвердило обвинения против трех российских организаций и 13 физических лиц, которым теперь рекомендуют тщательно выбирать маршруты своих заграничных странствий. Помимо известного своей близостью к Путину и Министерству обороны РФ Евгения Пригожина, в списке физлиц еще двенадцать человек, работавших на него: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.



обвинения Увеличить

Источник: nytimes.com Скриншот первой страницыобвинения

Список обвиняемых юрлиц возглавляет «Агентство», которое обвинительное заключение характеризует как «российскую организацию, занимающуюся операциями по вмешательству в выборы и политические процессы». Начиная с 2014 года, оно находилось в доме № 55 по ул. Савушкина в Санкт-Петербурге.



В «Агентстве» (в обвинительных документах оно фигурирует также под словом «Организация») работали сотни людей, которые выполняли самые разные функции — от создания фиктивных личностей до оказания технической и административной поддержки операциям, которые именовались «информационной войной против США».

Подготовку к американским выбором питерские тролли начали, как следует из текста обвинения, еще в апреле 2014 года — то есть вскоре, после победы Майдана на Украине и решения Путина об аннексии Крыма. Тогда в «Агентстве» был создан отдел, который проходил также под кодовым названием проект «Переводчик». Предмет интереса — население США. Отдел вел операции в соцсетях, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, непосредственно в США «для сбора разведывательной информации» — именно так указано в обвинении, — выезжали, например, Александра Юрьевна Крылова и Анна Владиславовна Богачева. К июлю 2016 года в проекте были задействованы уже около 80 сотрудников «Агентства».

Согласно обвинительным документам, в 2014 году обвиняемые «сознательно вступили в преступный сговор друг с другом и с другими лицами, известными и неизвестными Большому жюри, для обмана Соединенных Штатов... с целью вмешательства в политические и избирательные процессы, в том числе президентские выборы 2016 года».

Деятельность «Агентства», по словам прокуроров, финансировалась его владельцем Евгением Пригожиным и контролировавшимися им компаниями, в том числе «Конкорд менеджмент энд консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые платили зарплаты и премиальные остальным обвиняемым.

Оба «Конкорда» также входят в список обвиняемых.

«Проект Лахта»

Как утверждают американские прокуроры, финансирование «Агентства» было лишь частью более обширной операции под кодовым названием «Проект Лахта». За операцию отвечали пригожинские «Конкорды», она включала в себя информационную обработку как российской аудитории, так и населения других стран, в том числе США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Фото: Doug Mills / The New York

Обвиняемые, говорится в прокурорских документах, «выдавая себя за американцев и создавая фиктивные американские персонажи, управляли страницами и группами в социальных сетях, рассчитанными на привлечение американской аудитории». По данным сотрудников Мюллера, подозреваемые ими персонажи использовали похищенные личные данные (для оплаты счетов в соцсетях) настоящих американцев. То есть вели свою деятельность так, как это делают агенты-нелегалы разведки, часто использующие биографии умерших людей. По данным газеты The New York Times некий Ричард Пинедо , проживающий в Калифорнии, в городке Сант Паул (Santa Paula), признал себя виновным в краже и продаже банковских счетов. Некоторые клиенты Пинедо, купившие краденные счета на интернет-рынке, были иностранцами, которые являются предметом расследования спецпрокуроров. Пинедо, по данным команды Мюллера, пошел на сделку со следствием и предоставляет необходимые данные.

По данным сотрудников Мюллера, подозреваемые ими персонажи использовали похищенные личные данные (для оплаты счетов в соцсетях) настоящих американцев. То есть вели свою деятельность так, как это делают агенты-нелегалы разведки, часто использующие биографии умерших людей



Цель этого проекта, как и проекта «Переводчик», состояла в том, чтобы посеять хаос и раздор в американской политике, пишут прокуроры. Выдавая себя за американцев, сотрудники проектов связывались с политическими и социальными активистами в США. Например, в июне 2016 года они связались в соцсети с американцем, состоявшим в массовом движении в Техасе, и выведали у него, что им следует сосредоточить свои усилия на «фиолетовых» (неопределившихся) штатах, вроде Колорадо, Вирджинии или Флориды.

После этого обвиняемые стали постоянно говорить о «фиолетовых штатах», инструктируя других троллей.

Впрочем, это место обвинительного документа вызвало насмешки в прессе США, которая отметила, что политический анализ такого уровня можно было почерпнуть у любого пикейного жилета.

Работа в две смены

К началу-середине 2016 года операции «Агентства» стали включать в себя поддержку кандидатуры Трампа и дискредитацию Хиллари Клинтон. По словам прокуроров, обвиняемые закупали политические объявления в соцсетях от имени американцев и американских организаций, поскольку иностранцы не имеют права оплачивать в США предвыборные расходы. Они также организовывали в Америке политические митинги, скрывая при этом свое российское происхождение и не регистрируясь в качестве иностранных агентов.

Сотрудникам «Агентства», известным как «специалисты», было поручено открывать аккаунты в соцсетях под видом американцев. Они работали в дневную и ночную смены и должны были ориентировать свои посты в зависимости от часовых поясов. Среди сотрудников распространялись списки американских праздников с тем, чтобы их посты звучали соответственно.

Затраты на «Проект Лахта» в сентябре 2016 года «составили примерно 73 млн рублей, или $1,25 млн. Как отмечалось в этой связи в американских СМИ, для того, чтобы повлиять на выборы конгрессмена в захолустном округе Нью-Джерси, потребуется в несколько раз большая сумма



Обвиняемые создавали тематические страницы в соцсетях, особенно в Facebook и Instagram, посвященные самым обсуждаемым темам. Вот некоторые из них: проблемы нелегальной иммиграция в США (например, группа под названием Secure Borders, «Безопасные границы», или «Граница на замке»), движение афроамериканцев Black Life Matters (дословный перевод: «Жизнь черных (тоже) важна»), появившееся после убийства нескольких афроамериканцев полицейскими (группы типа Blacktivist), религия (группы типа «Объединенные мусульмане Америки» или «Армия Иисуса») или американская политгеография («Объединеннный Юг» и «Сердце Техаса»).

К 2016 году аудитория некоторых из них достигала сотен тысяч фолловеров. Однако все это, как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенштайн, не повлияло на результаты президентских выборов.

В документах сообщается, что к сентябрю 2016 года ежемесячные затраты на «Проект Лахта» «составили примерно 73 млн рублей, или $1,25 млн. Как отмечалось в этой связи в американских СМИ, для того, чтобы повлиять на выборы конгрессмена в захолустном округе Нью-Джерси, потребуется в несколько раз большая сумма.

В декабре 2017 года NSA — Агентство национальной безопасности (АНБ) США сообщило, что «Агентство» на ул. Савушкина «явно стремилось выделить темы, лежащие на тектонических разломах американской политической жизни, — такие как Вторая поправка (к Конституции США — право на оружие), однополые браки и экономика, а также вопросы, которые часто характеризуют как болезненные или спорные, такие как расизм или религия; цель — вбить клин между разными слоями американского населения».

Сотрудники «Агентства интернет-исследований» делили свой контент в соцсетях на четыре категории: «говнострана» (что АНБ стыдливо перевело как crap country), или материалы о США, «высокоточный взрыв», «эксплуатация конкретных событий» и спам.

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Фото:osipovich.com

Где-то в 2015 году обвиняемые и их сообщники стали закупать объявления в соцсетях, рекламируя контролируемые ими группы. Соответствующие траты включались в сметы, которые организация представляла в «Конкорд» Евгения Пригожина.



Сотрудники «Агентства» также создали под видом американцев множество аккаунтов в Twitter, среди которых прокуроры выделяют «Tennessee GOP» (от Grand Old Party), то есть «Республиканская партия Теннеси», с хэштегом @TEN_GOP — у него было больше 100 тыс. фолловеров.

В 2016 году обвиняемые и их сообщники незаконно обзаводились номерами в системе соцобеспечения (social security number — примерно как российский СНИЛС, зная который можно получить доступ к личной информации и банковским счетам владельца номера) и датами рождения настоящих американцев без ведома и разрешения их владельцев. Пользуясь оными, они открывали счета в платежной системе PayPal, получали липовые удостоверения личности, включая водительские права, и пользовались аккаунтами в американских соцсетях под именем настоящих владельцев этих удостоверений.

Приказ: «Больше критики Хиллари!»

По словам прокуроров, примерно в 2014 году обвиняемые начали обсуждать вмешательство в американские выборы 2016 года и принялись изучать соответствующие материалы соцсетей и других источников. В 2016 году они приступили к реализации своего замысла, пользуясь фальшивыми личностями в Сети. Их операции состояли в основном из распространения порочащей информации о Хиллари Клинтон и других кандидатах, таких как Марко Рубио и Тед Круз, известных своим скептическим отношением к России, и поддержки социалиста Берни Сандерса и Дональда Трампа.

Согласно внутреннему документу «Агентства интернет-исследований» от 10 февраля 2016 года, которое удалось достать сотрудникам, специалистам «Агентства» предписывалось «пользоваться любой возможностью критиковать Хиллари и остальных» (кроме Сандерса и Трампа — «мы их поддерживаем»).

Согласно внутреннему документу «Агентства интернет-исследований» от 10 февраля 2016 года, которое удалось достать сотрудникам, специалистам «Агентства» предписывалось «пользоваться любой возможностью критиковать Хиллари и остальных» (кроме Сандерса и Трампа — «мы их поддерживаем»)



14 сентября 2016 года специалист, ответственный за группу в Facebook под названием «Граница на замке», получил замечание за то, что постил слишком мало критических замечаний в адрес Хиллари Клинтон, и получил приказ интенсифицировать деятельность по критике кандидата в президенты США от Демократической партии.

Обвиняемые и их коллеги выкладывали в связи с выборами 2016 года контент с хэштегами #Trump2016, #TrumpTrain, #IWontProtectHillary и #Hillary4Prison.

Они создали в Twitter аккаунты типа March for Trump и в Facebook — Clinton FRAUDation и Trumpsters United.

Кроме того, обвиняемые связывались от имени фальшивых американцев с добровольными помощниками избирательной кампании Трампа и поддерживавшими организациями и снабжали их своими агитационными материалами. По словам замминистра Розенстайна, у следствия нет данных о том, чтобы кто-то из американцев имел понятие о том, с кем они имеют дело.

Летом 2016 года обвиняемые начали распространять в социальных сетях ложную информацию о том, что Демократическая партия занимается фальсификацией выборов, например, в ходе предварительный выборов в штатах Айова (Iowa) и в Северной Каролине (North Carolina), а 2 ноября того же года распространили утверждение, что во Флориде за Хиллари Клинтон по почте были поданы десятки тысяч недействительных бюллетеней.

Размещаемые в соцсетях политические объявления для маскировки оплачивались через счета, открытые в PayPal или в российских банках на имена фиктивных американцев. Вот ряд примеров из обвинительных документов:

«Вы знаете, очень многие чернокожие поддерживают нас, говоря #ХиллариКлинтонНеМойПрезидент» (6 апреля 2016 года),

«Присоединяйтесь к нашему #ХиллариКлинтонВТюрьму2016» (19 апреля 2016),

«ХиллариКлинтонНеЗаслуживаетГолосаЧерных» (24 мая 2016),

«Из всех кандидатов Дональд Трамп — единственный, кто может защитить полицию от террористов» (14 октября 2016).

Начиная с июня 2016 года, обвиняемые принялись организовывать и координировать политические митинги в США. Они выдавали себя при этом за доморощенных американских активистов, которые по разным причинам не в состоянии встретиться с участниками акций или лично в них участвовать. Они создавали массовость, помещая в соцсетях объявления об акциях или прося помощи у администраторов больших групп.

В июне 2016 года российские тролли воспользовались facebook-группой «Объединенные мусульмане Америки» для того, чтобы рекламировать митинг под девизом «Поддержи Хиллари! Спаси американских мусульман!», который проводился в Вашингтоне 9 июля.

При этом предвыборные акции в Вашингтоне и в Нью-Йорке, где замаскированные россияне организовывали митинги и за, и (впоследствии) против Трампа, не нашли понимания у американских комментаторов, поскольку в обоих этих городах победа республиканца на президентских выборах давно уже немыслима.

13 сентября 2017 года обвиняемая Ирина Викторовна Каверзина написала кому-то из родственников в имейле: «У нас на работе был легкий кризис: ФБР раскусило нашу деятельность (это не шутка). Так что я занялась заметанием следов вместе с коллегами»



Заметая следы

Американская прокуратура обвиняет российских троллей в сокрытии улик и утверждает, что после того, как в СМИ появились сообщения об их операциях в США, они принялись удалять почтовые аккаунты, связанные с этими операциями.

В сентябре 2017 года крупнейшие соцсети, начиная с Facebook, объявили, что обнаружили подозрительные счета российских пользователей, которые размещали в Cети политическую рекламу, направленную на американскую аудиторию. Известно также, что Facebook, как и Twitter, сотрудничает с командой спецпрокурора Мюллера.

13 сентября 2017 года обвиняемая Ирина Викторовна Каверзина написала кому-то из родственников по электронной почте, которая, очевидно, уже была под контролем американских правоохранительных органов: «У нас на работе был легкий кризис: ФБР раскусило нашу деятельность (это не шутка). Так что я занялась заметанием следов вместе с коллегами».

«Я создала все эти картинки и посты, — писала она дальше, — а американцы поверили, что это написано их людьми».

Это только начало

Данные расследования спецпрокурора Мюллера, очевидно, подтверждают факт российского вмешательства в президентскую кампанию в США в 2016 году. Однако, они не дают информации о сговоре между Кремлем и непосредственно штабом Дональда Трампа. Да, русские хотели, чтобы Трамп победил, а Хиллари Клинтон проиграла, да, они начали подготовку еще весной 2014 года и, очевидно, стали влезать в кампанию еще на стадии праймериз, предварительных выборов, поддерживая одного кандидата от Демократической партии (Берни Сандерса) против другого (Клинтон). Да, тут их схватили за руку. Но их усилия вряд ли повлияли на итог выборов, и люди 45-го президента США иудами не были — такой вывод можно сделать и из публикаций американских СМИ, и из торжествующих твиттов самого Дональда Трампа. 17 февраля, в 7:33 утра, президент твитнул: «Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы, я говорил: «Это могла быть Россия, или Китай, или какая-то другая страна или группа, или это мог быть двухсоткилограммовый гений, сидящий на кровати и играющийся с компьютером. «Русская фальшивка» заключалась в том, что штаб Трампа был в сговоре с Россией — чего никогда не было!»

Агентство Bloomberg: со ссылкой на собственные источники оно сообщило, что опубликованные обвинения — лишь крупица масштабного расследования, которое спецпрокурор Мюллер и его команда будут продолжать еще по меньшей мере несколько месяцев



Спустя полчаса последовал еще один твит: «Если ЦЕЛЬЮ России было посеять в США раздоры, неразбериху и хаос, то в свете всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной ненависти они преуспели сверх всех ожиданий. В Москве животики надорвали от смеха. Будь умнее, Америка!»

На это критики Трампа, такие как главный редактор журнала The New Yorker Дэвид Ремник, замечают, что, во-первых, сам президент и так никогда не признавал факт вмешательства Москвы в американские выборы, а, во-вторых, расследование Мюллера далеко не закончено. Дескать, еще не вечер.

В том же духе высказалось и агентство Bloomberg: со ссылкой на собственные источники оно сообщило, что опубликованные обвинения — лишь крупица масштабного расследования, которое спецпрокурор Мюллер и его команда будут продолжать еще по меньшей мере несколько месяцев.