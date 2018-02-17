Сборная РФ по хоккею победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу отечественных спортсменов. По две шайбы в ворота американцев закинули Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Российские хоккеисты показали лучший результат в своей группе, набрав 6 очков и вышли в четвертьфинал без участия в раунде плей-офф.
Ранее российская сборная проиграла Словении, но выиграла у сборной Словакии.
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