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Сборная РФ по хоккею победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады

17.02.2018

Сборная России по хоккею в субботу, 17 февраля, победила США и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пхенчхане.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу отечественных спортсменов. По две шайбы в ворота американцев закинули Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Российские хоккеисты показали лучший результат в своей группе, набрав 6 очков и вышли в четвертьфинал без участия в раунде плей-офф.

Ранее российская сборная проиграла Словении, но выиграла у сборной Словакии.


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