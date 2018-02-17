Сборная РФ по хоккею победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу отечественных спортсменов. По две шайбы в ворота американцев закинули Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Р

Сборная России по хоккею в субботу, 17 февраля, победила США и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пхенчхане.