Диплом привел в колонию





Белгородский областной суд Фото: like-a-freedom.ru

В Воронеже студент-юрист писал дипломную работу об экстремизме. И получил 2,5 года по 282-й «экстремистской» статье УК. В понедельник, 12 февраля, Белгородский областной суд отклонил его апелляцию, теперь он должен отправиться в колонию. Адвокаты собираются добиваться отмены приговора вплоть до обращения в ЕСПЧ.



2,5 года за 4 картинки

Александр Крузе (справа)

Фото с сайта mk.ru



27 декабря 2017 студент Александр Крузе, обучающийся в Воронежском экономико-правового институте (ВЭПИ) получил 2,5 года колонии-поселения за репосты у себя на странице в «ВКонтакте» четырех картинок, признанных экстремистскими. Александру 23 года, он живет в Старом Осколе Белгородской области, работает и помогает больному отцу, а в институте учится заочно. До поступления на юрфак Крузе успел отслужить в армии.



В поле зрения карательных органов он попал, так как писал диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия». Студент подошел к написанию диплома ответственно и опубликовал «экстремистские» картинки для проведения опроса на своей странице в социальной сети. Именно это и стало основанием для возбуждения дела. Его история стала известна широкой общественности только в феврале, буквально за день до апелляции, когда на этот случай обратила внимание федеральная пресса.

Студент подошел к написанию диплома ответственно и опубликовал «экстремистские» картинки для проведения опроса на своей странице «ВКонтакте». Именно это и стало основанием для возбуждения против него уголовного дела



Картинок было четыре. Два плаката — с перечеркнутыми коммунистическими символами и надписью «На деревьях вместо листьев висеть будут коммунисты», а также с двумя солдатами, перечеркнутой звездой Давида, русским и украинским флагами и лозунгом: «Превратим войну братоубийственную в войну освободительную». Две другие картинки — с публичными высказываниями погибшего в СИЗО националиста Максима Базылева.

Все эти картинки и цитаты свободно распространяются в интернете, не внесены ни в какие запрещенные списки, и множество людей их публикует с разными целями. Но залог эффективности репрессий в их случайности — каждый гражданин России должен жить с ощущением, что может стать их жертвой, не давая для этого никакого повода. Именно так создается атмосфера тотального страха.

Первый раз в квартиру Крузе сотрудники ФСБ пришли 11 июля 2017 года. Уже в конце июля против Александра завели уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом он узнал только 27 августа. Месяц потребовался СК на то, чтобы найти следователя, готового довести дело до конца, то есть до посадки обвиняемого.

«И тут я окончательно проснулся»

«Следователи не обращали внимания, что у меня на странице было много материала, несовместимого с нацизмом, репосты статей о том, что творили нацисты в 1940-х годах, в том числе по отношению к евреям, — рассказал Крузе журналистам. — Но это не было приобщено к уголовному делу. Даже факт написания мною диплома на тему экстремизма туда не вошел. Когда я делал пометки в конце протоколов допроса о дипломе, следователь сразу их переделывал. Мне он сказал: «Про диплом тут писать не надо, потом на суде расскажешь».

Руководство вуза и научный руководитель Александра Крузе, к которым журналисты обратились за комментариями, поспешили от него откреститься. «Да, действительно, этот студент выбрал такую тему. Обстоятельства, которые указаны в статье, не могут быть предметом выпускной квалификационной работы. Так как у нас рассматривается правовой анализ, ни политический, ни социологический, никакие другие аспекты мы не проводим. И социологические исследования в данном случае совсем не уместны», — заявила научный руководитель Крузе, доцент ВЭПИ Алла Годовникова.

«Следователи не обращали внимания, что у меня на странице много материала, несовместимого с нацизмом. Это не было приобщено к уголовному делу. Даже факт написания мною диплома на тему экстремизма туда не вошел»



Для ВЭПИ такая позиция понятна. Последние несколько лет Рособрнадзор хочет лишить его лицензии (борьба с частными вузами идет по всей стране). Несмотря на часто возникающие разногласия с надзорным органом, институт пока продолжает работу.

Дел о репосте становится все больше. Резонанс получило дело инженера-механика из Твери Андрея Бубеева, приговорённого к двум годам и трем месяцам колонии-поселения за репост материала про принадлежность Крыма. Как и дело Владимира Тимошенко, которого суд в Петербурге посадил на 2 года за посты во «ВКонтакте» про «правящий режим», «репрессивно-карательные органы».

Оправдывая свое преследование студента, Белгородская прокуратура заявила, что прежде он уже привлекался по статье об экстремизме — в 2015 году Крузе опубликовал в соцсети фотографию татуировки с «экстремистскими изображениями», за что был оштрафован. А потом и вовсе амнистирован. Кроме того, на его странице во «ВКонтакте» была размещена песня «В нашем доме появился замечательный скинхед». Однако размещал ее не сам Крузе, а другой пользователь.

«Амнистия освобождает от уголовной ответственности, и Старооскольский городской суд не имел права на этом основании увеличивать срок»,— заявил адвокат Александра Крузе Андрей Милевский.

«Только майор ФСБ может об этом спрашивать»

Обращает на себя внимание реакция воронежской общественности на эту историю. Пытаясь собрать материал о деле Александра Крузе, корреспондент NT написал вопрос в политический чат в Telegram, где переписываются студенты-сторонники Алексея Навального. Но никто из участников чата не захотел ничего говорить — посыпались обвинения, что «только майор ФСБ может запрашивать такую информацию», «это провокация, чтобы с Крузе посадить и нас» и т.д. Правозащитное сообщество тоже предпочло сделать вид, что ничего не знает. «Мы не знаем, кто из адвокатов вел дело Крузе, оно вообще никак не освещалось в СМИ, к нам не обращались, поэтому все стало известно буквально вчера из публикаций в СМИ. Пытаемся найти адвоката». Именно, такой ответ был получен при обращении в одну из самых активных правозащитных организаций Воронежа. Городские СМИ узнали о деле Крузе только из публикаций в федеральных.

Несколько дней назад в Воронеже проходила акция протеста, на которой была рассказана история Александра Крузе. Выяснилось, что о ней что-то слышали не более трех человек.

В последнее время резко увеличилось число уголовных дел, возбужденных за критические посты в социальных сетях, говорит Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», член Совета при президенте по правам человека. По подсчетам экспертов «Совы», от 85% до 90% таких высказываний приходятся на интернет, из них почти 90% — на соцсети, в массе своей — во «ВКонтакте». «В 2016 году за подобные высказывания были осуждены около 600 человек. Это огромный прирост за последние два с половиной года. За первую половину 2017 года — более 270 человек», — говорит он.