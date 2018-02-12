Сергей Кириенко продвигает своего кандидата в министры культуры

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику, желает продвинуть на пост министра культуры в обновленное правительство РФ своего давнего соратника, начальника управления общественных проектов Сергея Новикова. Об этом NT рассказали два чиновника.

По их словам, Кириенко уже обсуждал с руководством страны возможность назначения Новикова министром. О результатах этого обсуждения собеседники не знают.

Сергей Новиков до конца 2016 года регулярно появлялся в эфире программы «Что? Где? Когда?» — там он защищал интересы знатоков. Делал он это в качестве представителя спонсора — Росатома, где он тогда работал в команде Сергея Кириенко. Новикова в Кремле называют фаворитом Кириенко. Он тоже выходец из Нижнего Новгорода и работать с нынешним начальником начал еще в 2001 году, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Из полпредства Новиков перешел за начальником в Росатом, где достаточно быстро стал директором департамента коммуникаций.

При этом, как отмечают собеседники NT, у нынешнего министра культуры Владимира Мединского практически не осталось шансов сохранить за собой пост. Основная причина — множество публичных конфликтов, в том числе, скандал вокруг диссертации министра, перенос релиза фильма «Приключение Паддингтона 2», отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

Подробно о планах Кириенко читайте здесь.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть