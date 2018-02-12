Сергей Кириенко продвигает своего кандидата в министры культуры

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику, желает продвинуть на пост министра культуры в обновленное правительство РФ своего давнего соратника, начальника управления общественных проектов Сергея Новикова. Об этом NT рассказали два чиновника.
По их словам, Кириенко уже обсуждал с руководством страны возможность назначения Новикова министром. О результатах этого обсуждения собеседники не знают.
При этом, как отмечают собеседники NT, у нынешнего министра культуры Владимира Мединского практически не осталось шансов сохранить за собой пост. Основная причина — множество публичных конфликтов, в том числе, скандал вокруг диссертации министра, перенос релиза фильма «Приключение Паддингтона 2», отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».
Подробно о планах Кириенко читайте здесь.
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