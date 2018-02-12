Избирком штурмует квартиры

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Сразу из нескольких регионов России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области — пришли сообщения, что начались поквартирные обходы членами участковых избиркомов граждан, чтобы проинформировать их о предстоящих выборах президента России. Иногда это делают не члены УИКов, а работники МФЦ. Такие же обходы стартуют в Архангельской области, Самарской области, в Подмосковье и других регионах.

Обходы проводятся не повсеместно. Ряд корреспондентов NT сообщили, что в их регионах ничего подобного нет. Однако это может свидетельствовать о нерасторопности губернаторов, которые игнорируют рекомендации администрации президента. Как писали СМИ еще в декабре, на одном из регулярно проводимых тренингов для региональных чиновников, ответственных за выборы, их прямо об этом проинструктировали. В администрации президента, сильно озабоченной повышением явки, придумали, что члены УИКов должны трижды обойти квартиры избирателей: в первый раз сообщить о предстоящих выборах, во второй — принести приглашение с адресом места голосования, а третий визит — закрепление пройденного материала.

Посчитают любителей Путина

В Ярославской области дело дошло до публичного скандала: местное отделение КПРФ заявило, что избирком на бюджетные деньги составляет списки сторонников Путина. По словам лидера фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александра Воробьева, за каждые 165 имен с адресами и телефонами членам УИКов обещают платить по 10 тыс. руб.

Информация об этом депутату, который также возглавляет региональный штаб Павла Грудинина, поступила 28 января сразу от двух членов разных участковых избирательных комиссий на условиях анонимности.

«Мне сообщили, что членов комиссий, которым доверяют, отправляют ходить по квартирам, чтобы они составляли списки тех, кто намерен голосовать за Путина. Прямо они не должны спрашивать у людей: «Скажите, кто тут за Путина?» Они будут информировать о выборах и в ходе беседы, как бы между прочим, выяснять все, что нужно. Такие беседы рекомендовано проводить с теми избирателями, кто точно не станет поднимать шум и жаловаться. Если члену УИК удается собрать список из 165 фамилий, то за это полагается 10 тыс. руб.», — рассказал NT Воробьев.

Политик предполагает, что списки потенциальных избирателей Путина могут быть использованы для дальнейшей таргетированной агитации и для контроля их явки на участки в день выборов.

Прямо они не должны спрашивать у людей: «Скажите, кто тут за Путина?» Они будут информировать о выборах и в ходе беседы, как бы между прочим, выяснять все, что нужно. Такие беседы рекомендовано проводить с теми избирателями, кто точно не станет поднимать шум и жаловаться



«Они (избирательные комиссии. — NT) данные сторонников собрали, дальше им надо будет напомнить проголосовать, а если кто-то забыл — подтолкнуть, чтобы пришли и проголосовали», — говорит Воробьев.

По его мнению, реальной целью поквартирных обходов не может быть просто уточнение списков избирателей, поскольку ранее этого не делалось. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров узнал о претензиях со стороны штаба Грудинина от корреспондента NT. Обвинения коммунистов он отвергал, хотя сам факт обходов подтвердил.

«Никаких поручений мы не давали. У нас обход участковыми комиссиями избирателей стартует примерно 15 февраля. Единственное, о чем они могут информировать, о дате голосования и возможности голосования по месту нахождения. Ну а если поступят сигналы о нарушениях, будем разбираться», — сказал Захаров.

По словам главы регионального избиркома, в настоящее время поквартирными обходами занимаются сотрудники МФЦ, однако ярославские коммунисты настаивают на своей правоте.

Муниципальный депутат Ярославля от КПРФ Евгения Овод утверждает, что 4 февраля к ней в квартиру приходила пожилая женщина, которая работает именно в участковой избирательной комиссии. Визитерша рассказала, что членам УИК заплатят 10 тыс. руб. за 150 анкет избирателей, где должны быть ответы на вопросы о госуслугах, намерении голосовать, количестве избирателей в квартире и номер телефона избирателя, желательно сотовый.

Овод со своей коллегой Натальей Бобряковой направили заявление в прокуратуру Ярославской области с просьбой провести проверку законности поквартирных обходов и раскрыть источники финансирования этой деятельности избиркомов. К заявлению депутаты прикрепили образец анкеты, в них избиратель назван словом «актив», и нужно указать поддерживает ли «актив» «Единую Россию». По словам Овод, эту анкету она получила от знакомого члена УИК, пожелавшего остаться неизвестным.

В Петербурге соберутся по трое

Еще в середине января петербургский координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров опубликовал на своей странице в Facebook информацию, как должны проводиться такие обходы. Цель обходов — не только напомнить гражданам об их священном долге, но и проинформировать, что живущие не по прописке тоже могут голосовать. По данным Пивоварова, ходить будут трое — член УИК, сотрудник управляющей компании (чтобы открывали дверь) и полицейский (для охраны). Деньги за это платить не будут.

В развернувшейся под постом дискуссии члены УИКов стали комментировать — где-то платить будут (45 руб./час), где-то обещают заплатить по итогам, где-то будут ходить без сопровождения. «К нам вчера приходили, звонили в дверь, пытались выяснить, пойдем ли мы голосовать. Дверь не открыли, ответили, что еще не думали об этом», — написала в комментариях экс-депутат петербургского парламента, коммунистка Ирина Комолова.

В Петербурге могут саботировать приказ о поквартирных обходах. Такая информация уже появилась: якобы некоторые главы участковых комиссий в ответ на директиву начать обходы ответили в том духе, что бесплатно работать никто не будет



На примере Петербурга можно посчитать объем предстоящей членам УИКов работы. На один участок приходится 2–3 тыс. избирателей, а в УИКе — 10 человек, значит, на каждого приходится примерно по 100 квартир. Но треть членов комиссий, выдвинутых оппозиционными партиями, откажутся сразу, из оставшихся отправить в обходы смогут тоже далеко не всех. Таким образом, на одного члена УИК, который не сможет отказаться от этой сомнительной чести, придется квартир по 200–300. И так 3 раза. Из этого вытекает резонный вопрос о достоверности отчетов, которые члены УИКов сдадут после своих обходов.



Увеличить Памятка обходчикам

В Петербурге ситуация осложняется тем, что УИКи в большинстве своем подконтрольны главе местной «Единой России» Вячеславу Макарову, который не дружит с местной исполнительной властью. А именно Смольный отвечает за явку. Поэтому руководство «Единой России» может позволить УИКами саботировать приказ о поквартирных обходах. Такая информация уже появилась: якобы некоторые главы участковых комиссий в ответ на директиву начать обходы ответили в том духе, что бесплатно работать никто не будет.

«Вы не агитаторы, вы информаторы»

В Москве, по информации местных активистов-наблюдателей на выборах, в поквартирные обходы отправляют работников МФЦ. Один из наблюдателей переслал NT инструкцию, распространявшуюся в МФЦ под названием «Памятка по поквартирному обходу». В ней отмечается — «Помните, вы не агитаторы, вы информаторы!» «В идеале после 100% оповещения явка на избирательные участки должна составить не менее 70%».

В памятке для обходчиков отмечается — «Помните, вы не агитаторы, вы информаторы!» «В идеале после 100% оповещения явка на избирательные участки должна составить не менее 70%»



Говорится и о том, что работа обходчиков — не просто анкетирование или сбор данных, а именно убеждение прийти на участки (слово «убеждение» написано прописными буквами). Приходить рекомендуют в вечернее время, когда все дома. В Москве ожидается две волны обходов — с 22 января по 22 февраля и с 1 марта по 16 марта.

Полученная путем поквартирных обходов информация, как опасаются наблюдатели и оппозиция, может быть использована для организации вбросов бюллетеней. Чтобы вбросить бюллетень, его нужно предварительно «выдать», сделав запись в списке избирателей. Если на избирателя выпишут бюллетень, а потом он вдруг действительно придет голосовать и увидит, что за него уже расписались, выйдет скандал. Поэтому бюллетени надо выписывать на тех, кто не придет точно. И в этом фальсификаторам очень помогут таблицы, составленные во время поквартирных обходов. Если, конечно, они будут настоящими.