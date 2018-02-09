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Дерипаска предостерег СМИ от распространения «лживых обвинений»

09.02.2018

Миллиардер Олег Дерипаска в пятницу, 9 февраля в своем Instagram предостерег СМИ от распространения «лживых обвинений».

Эти обвинения касаются совершением Дерипаской «противоречащих закону действий». Миллиардер пишет, что обвинения являются плодом воображения группы лиц, которые проводят против него заказную кампанию. Дерипаска предупреждает СМИ, что будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

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8 февраля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального рассказал об отдыхе главы аппарата правительства России Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги. Позже одна из девушек, о которой говорилось в расследовании ФБК, обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании.


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