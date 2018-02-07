Бюллетень как Ноев ковчег

Из официальных лиц честнее прочих о предстоящих выборах говорит, как ни странно, глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Пару недель назад, например, когда журналистка Екатерина Гордон передумала становиться кандидатом, заявив, что не хочет участвовать в «шоу и фарсе», Памфилова ответила со всей возможной прямотой: «Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в самой интересной части». Вот и теперь, после того, как Избирком закончил проверку сданных кандидатами подписей, председатель комиссии снова радует: «Главная интрига, о которой в последние месяцы спорили ведущие политологи, — сколько будет кандидатов в избирательном бюллетене, фактически разрешилась».

Действительно, разве могут быть на выборах другие какие-то интриги?

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова

Фото: kremlin.ru

Список окончательно допущенных к участию в выборах теперь известен, последние вопросы отпали. Не важно ведь, честно или нечестно собирали подписи те, кому по закону положено их собирать (то есть все кандидаты, кроме представителей парламентских партий — Владимира Жириновского и Павла Грудинина). Вопреки заявлениям отдельных клеветников, вполне можно допустить, что часть, и не исключено даже, что значительная часть, этих подписей собрана без каких-либо нарушений, разные чудеса случаются на свете. Важно только одно — как эти подписи проверяют. Решение о том, чьи подписи считать правильными, а чьи — неправильными, всегда политическое, собственно, это еще один фильтр для отсечения нежелательных кандидатов.



Никого не отсекли. Все, получается, желательные или даже желанные. Разговоры о том, кто кремлевский проект, а кто горд и независим, можно уже закончить. Весь этот список из восьми человек — и есть кремлевский проект, причем довольно нехитрый. Вроде меню в фастфуде. Для старых либералов, которые не предали еще идеалы перестройки, гласности и, возможно, ускорения, — несгибаемый Григорий Явлинский. Для новых либералов, которые воспоминаний пока не накопили, — смелая и принципиальная Ксения Собчак. Для ценителей традиций — огненный Жириновский, вечный как родина. Кажется, он здесь был всегда. Участвовал во всех выборах всех уровней. Плясал на даче Сталина с Никитой Хрущевым. Брал Зимний и по приказу Павла Первого скакал с казаками омывать сапоги в Индийском океане. Да что там — когда Рюрик пришел к славянам, встречал его не только Гостомысл, но и Жириновский. С ходу предложил вместе долбануть по хазарскому каганату. Просто Нестор с Карамзиным постеснялись про такое рассказывать.

Решение о том, чьи подписи считать правильными, а чьи — неправильными, всегда политическое. Никого не отсекли. Все, получается, желательные или даже желанные. Разговоры о том, кто кремлевский проект, а кто горд и независим, можно уже закончить



Для верных ленинцев, а также новых левых, вожделеющих коммунизма с человеческим лицом, имеется клубничный миллиардер Павел Грудинин. А если для кого Грудинин слишком розовый — есть Максим Сурайкин, лидер и единственный известный науке член партии «Коммунисты России». Он краснее, чем кровь, краснее даже, чем красное полусухое, программа его на думских выборах называлась «Десять сталинских ударов». Или пятнадцать. Или сто. Какая разница. Он и сам ее не читал. Бизнес-элитам подает позитивный сигнал Борис Титов, безработным интеллектуалам из числа умеренно правых — Сергей Бабурин. Только ведь они и помнят, кто это. И все эти семеро смелых лишь для того нужны, чтобы решить одну непростую задачу: любой ценой заманить на участки 18 марта побольше народу, дать единственному настоящему кандидату возможность почувствовать, как важны для страны его выборы. Он ведь у нас сентиментальный, единственный настоящий кандидат. Бывало, даже плакал на публике, дав волю чувствам.

Семеро смелых лишь для того нужны, чтобы решить одну непростую задачу: любой ценой заманить на участки 18 марта побольше народу, дать единственному настоящему кандидату возможность почувствовать, как важны для страны его выборы



Есть большой соблазн разбить это благородное собрание на пары. Чтобы чинно, взявшись за руки, шли на выборы как дети в лагере — на обед. Коммунист и коммунист, либерал и либерал, громокипящий Жириновский и тишайший Титов, национальный лидер Путин и национальное пустое место — Бабурин. Есть и другие возможности для компановки пар: усатый Грудинин за руку может взять усатого Бабурина, бородатый Явлинский — бородатого Титова, сверхзвездный Жириновский — неведомого миру Сурайкина, а замкнут шествие крестник и крестница, демонстрируя единство старых питерских и новых питерских, несмотря на наличие некоторых незначительных противоречий.

И раз уж всякой, всяких, то есть, конечно, кандидатов у нас здесь по паре — значит, это ковчег. Именно ковчег он и строит, в этом суть проекта. А кто строит ковчег — тот ждет потопа.

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