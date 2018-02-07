Секрет идеальных подписей

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Центральная избирательная комиссия объявила, что проверку подписей для регистрации кандидатом в президенты России успешно прошли все шесть человек, которые принесли в ЦИК собранные подписи. При этом процент брака в сданных автографах колеблется на уровне 1–1,5% при максимально допустимом браке в 5%. Таким образом, эксперты ЦИК и ФМС брака обнаружили гораздо меньше, чем на выборах в 2012 году. Тогда, в частности, 23% брака нашли в автографах за Григория Явлинского, в результате чего он не смог участвовать в выборах. Правда, тогда ему надо было собрать 2 млн подписей, а сейчас 100 тыс., как и еще четырем кандидатам, идущим от партий (самовыдвиженцу Владимиру Путину требовалось 300 тыс.).

Помимо Путина и зарегистрированных представителей парламентских партий Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ), до финального этапа предвыборной гонки, таким образом, допущены журналистка Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).



Политологи и политтехнологи ответили на вопросы The New Times о том, насколько чистыми были результаты участников финала предвыборной гонки и почему Кремлю удобен именно такой список кандидатов.

Есть ли средства на сбор подписей у кандидатов-середнячков?

Политтехнолог Аббас Галлямов уверен, что ни у Бабурина, ни у Сурайкина, ни у большинства других кандидатов в регионах нет никакой дееспособной инфраструктуры, способной организовать сбор подписей. «Ее отсутствие можно компенсировать только большими деньгами», — уточняет эксперт.

«Никаких признаков массовой агитации в регионах мы не видим, поэтому можно лишь предполагать, как они собрали подписи, не имея людей», — приходит к аналогичному выводу доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ Александр Кынев.

На самом деле на сбор подписей требуется около $100 тыс. (то есть около 60 млн руб.). В эту цену входит оплата сборщика, логистика: транспорт, доставка, бланки, а также другие затраты, связанные с организацией процесса



Сурайкин и Бабурин в финансовых отчетах в ЦИК сообщили, что потратили на эту процедуру соответственно 415 тыс. и 311 тыс. руб., тогда как штаб Явлинского потратил 20 млн.

По оценке политолога Дмитрия Орешкина, на самом деле на сбор подписей требуется около $100 тыс. (то есть около 60 млн руб.). В эту цену входит оплата сборщика, логистика: транспорт, доставка, бланки, а также другие затраты, связанные с организацией процесса.

«Я не верю, что кампания Бабурина абсолютно бесплатная, а подписи собраны за счет добровольцев», — говорит профессор, доктор политических наук Юлий Нисневич. Как минимум Бабурину и Сурайкину власти дали возможность зарегистрироваться на выборах: либо помогли найти средства, либо собрать подписи, делает вывод эксперт.

Почему к автографам не придирался ЦИК?

То, что ЦИК никого не отсеял, — не означает, что подписи собраны идеально: была дана команда сверху не использовать анализ подписей как фильтр, так как на этих выборах Путин должен победить на честных выборах, констатирует политолог Дмитрий Орешкин.

Как уточнил Кынев, закон о выборах написан таким образом, что забраковать можно абсолютно любую подпись и это решение невозможно оспорить. «Поэтому регистрация на выборах по подписям — это всегда политическое решение», — уточняет он.

В любых подписях можно найти брак, даже если его там нет. В собранных в этом году подписях смущает процент ошибки — 1–1,5%, хотя обычно он колеблется в районе 3–4%. В этом году для недопуска на выборы используются более серьезные инструменты, как это произошло со снятием Навального



Нисневич также уверен, что в любых подписях можно найти брак, даже если его там нет. По его словам, в собранных в этом году подписях смущает процент ошибки — 1–1,5%, хотя обычно он колеблется в районе 3–4%.

В этом году для недопуска на выборы используются более серьезные инструменты, как это произошло со снятием с дистанции Алексея Навального, отмечают эксперты. По мнению Орешкина, это сделано гораздо аккуратнее и продуманнее — через правовые процедуры и судебные решения Конституционного суда.

Почему Кремль пустил Собчак

У Собчак, считают эксперты, высокий антирейтинг, и ее критика Кремлю не опасна. Орешкин отмечает, что Собчак говорит неприятные вещи для системы в целом, но личности и, в частности, Путина она не критикует.

«Навальный тем и опасен, что не выступает против системы в целом, а называет конкретные фамилии, конкретные дела, конкретный список недвижимости», — уточняет Орешкин.

При этом, считает Галлямов, допуск Собчак до выборов дает возможность говорить Кремлю о своей демократичности: «Смотрите, Собчак нас критикует, но мы ее все равно зарегистрировали».

Что демонстрирует список восьми?

Политологи сошлись во мнении, что отобранные в компанию к Путину семь человек вписываются в конструкцию этих выборов: три кандидата слева, три кандидата справа.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что ЦИК зарегистрировал всех сколько-нибудь известных в политической сфере кандидатов: представителей парламентских партий Павла Грудинина и Владимира Жириновского, Явлинского, который впервые выдвигался в президенты еще в 1996 году, Сурайкина от «Коммунистов России», конкурента КПРФ. В этот список вошел Бабурин, который когда-то был вице-спикером Госдумы и представляет национал-патриотов. Есть кандидат и от бизнеса — бизнес-омбудсмен Титов. Журналистка Ксения Собчак, как и Явлинский, стала кандидатом либерального фланга.

Еще одной причиной регистрации всех собравших подписи кандидатов Кынев называет демонстрацию политического имиджа: смотрите, какой у нас справедливый ЦИК, который никому из сдавших подписи не отказал



Как уточняет Орешкин, все зарегистрированные кандидаты представляют разрешенный, системный политический спектр.

Еще одной причиной регистрации всех собравших подписи кандидатов Кынев называет демонстрацию политического имиджа: смотрите, какой у нас справедливый ЦИК, который никому из сдавших подписи не отказал. Это попытка в том числе отреагировать на критику Навального: «Всех, кто исполнил требование закона, мы зарегистрировали, остальные виноваты сами».