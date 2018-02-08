Защита экс-губернатора Белых обжаловала приговор

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых обжаловала его приговор, сообщает в четверг, 7 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Белых Андрея Грохотова.

Пока подана только краткая апелляционная жалоба. Полная жалоба будет сформулирована после того, как Белых изучит решение суда. Грохотов отметил, что здоровье его подопечного по-прежнему ухудшается. Адвокат напомнил, что перед приговором врачи оценили состояние Белых как прединсультное.

Тем временем Пресненский районный суд прокомментировал приговор в отношении Никиты Белых. В пресс-службе суда обосновали вердикт, указав, в том числе, на противоречие между показаниями Белых и на записи телефонного разговора между бывшим губернатором и бизнесменом Юрием Судгаймером, в ходе которого предложил взять наличными деньги на избирательную кампанию.

1 февраля суд приговорил экс-губернатора к 8 годам колонии и 48,5 млн руб. штрафа за получении взятки в особо крупном размере.





The New Times

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