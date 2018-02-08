Собчак открыла себя для Америки





Ксения Собчак выступает в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований,

Вашингтон, 6 февраля 2018 года Фото: youtube.com



За три дня пребывания за океаном у Ксении Собчак запланирован с десяток открытых и полузакрытых встреч в различных исследовательских центрах в Вашингтоне и Нью-Йорке. Она стала первым за многие годы претендентом на главный российский пост, приехавшим в США в разгар избирательной кампании. Корреспонденту NT удалось побывать на первых двух встречах в рамках блиц-турне Собчак — в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (СSIS) и в Национальном пресс-клубе, который также находится в американской столице.

Who Is Ms. Sobchak

Президент CSIS Джон Хамре, предваряя выступление Собчак на своей площадке, приветствовал ее по-русски: «Доброе утро». Далее, уже перейдя на родной и понятный аудитории язык, он признался, что у него за 18 лет работы «еще не было привилегии принимать кандидата в президенты другой страны».

Президент CSIS Джон Хамре

Фото: youtube.com

Хамре заявил о готовности пригласить для выступления даже президента РФ Владимира Путина, но выразил сомнение в том, что тот примет приглашение. «Но я очень рад, что миссис Собчак у нас здесь сегодня», — сказал он.



В США сейчас очень негативно относятся к России, мы «снова надели очки Холодной войны», констатировал Хамре. По его словам, «это нездоровая обстановка для обеих стран». Сам Хамре уверен, что Россия и США могут «общаться в более позитивном ключе», и он надеется, что «дискуссия с Собчак будет именно такой».



Старший советник главы CSIS Ольга Оликер была в отношении московской гостьи еще более комплиментарна: «Ксения Собчак не нуждается в представлении… Она сделала выдающуюся карьеру в журналистике, а теперь решила бороться за пост президента».

«ОНА СДЕЛАЛА ВЫДАЮЩУЮСЯ КАРЬЕРУ В ЖУРНАЛИСТИКЕ, А ТЕПЕРЬ РЕШИЛА БОРОТЬСЯ ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА»



В Национальном пресс-клубе Собчак также ждал радушный прием. Там ее никто не представлял, но зал, как и в CSIS, был заполнен, а телекамер было столько, что пройти между ними было затруднительно.

После основной дискуссии Собчак еще около часа общалась с журналистами тет-а-тет, и обещанные «интервью на пять минут» порою затягивались на десять. Правда, она удовлетворила интерес только телеканалов, пишущие журналисты задать вопросы не смогли.

Примечательно, что сама дискуссия прошла в неофициальной обстановке, за обеденными столами. Поначалу Собчак даже отвечала «с места», но затем ее все-таки попросили выйти на трибуну. Дело в том, что телеоператоры заранее «пристреляли» эту точку, и переориентироваться по ходу дела им оказалось затруднительно.

Приоритеты либерала

И в СSIS, и в Национальном пресс-клубе, пожалуй, самым актуальным для американской аудитории был вопрос о том, какие шаги Собчак намерена предпринять в первую очередь в случае победы на выборах.

«Прежде всего, это будет освобождение всех политзаключенных, которые есть в России. Это наиболее важный вопрос, который должен быть решен немедленно. В современной России не должно быть узников совести», — назвала свой главный приоритет кандидат в президенты.

Во вторую очередь она хотела бы заняться «основательной реформой судебной системы», а затем начать построение парламентской республики. Стартовым шагом к этому Собчак назвала «подготовку к следующим выборам в Госдуму, которые должны быть свободными».

Сложилось впечатление, что больше всего разочарованными остались сторонники возвращения Крыма Украине, а Южной Осетии и Абхазии — Грузии. По этим темам Собчак высказалась крайне осторожно



Бойкот выборов — абсурд

Впрочем, до первых шагов в качестве президента еще нужно победить на выборах. Американские журналисты в ходе встречи в Национальном пресс-клубе интересовались тем, не следует ли бойкотировать выборы, участие в которых, с их точки зрения, способствует «легитимизации Путина».

Собчак назвала абсурдом такую позицию, как и саму идею бойкота.

«Я не согласна с бойкотом. Это не против Путина, это против математики», — сказала она. По ее словам, «чем меньше оппозиционно настроенных избирателей придут на голосование, тем больший процент голосов уйдет Путину».

«Единственная реальная позиция против Путина — это пойти на выборы и сказать, что мы против», — считает Собчак.

Сложилось впечатление, что более всего разочарованными оказались сторонники возвращения Крыма Украине, а Южной Осетии и Абхазии — Грузии. По этим темам Собчак высказалась крайне осторожно.

В частности, она повторила позицию о необходимости проведения в России и на Украине референдума по Крыму.

«Мы действительно нарушили международный договор, забрав Крым. Но сейчас мы не можем просто взять и вернуть его», — сказала она. По ее словам, «необходимо учитывать, что там живут россияне, которые действительно хотят быть частью России».

При этом, касаясь ситуации в Донбассе, она подчеркнула, что «как только поддержка (ЛНР и ДНР) со стороны России прекратится, конфликт там будет исчерпан».

Вопрос о статусе Южной Осетии и Абхазии Собчак назвала «очень важным и трудным». Она высказалась за поиск решения с помощью «экспертов с обеих сторон». Одним из возможных вариантов кандидат в президенты РФ назвала создание «специальной комиссии, по результатам работы которой мы сможем принимать решения». Собчак дала понять, что формирование такой структуры и будет ее изначальным приоритетом в данном направлении в случае победы на выборах.

«Кремлевский доклад» — «хороший старт»

Парадоксально, но американская аудитория — а точнее сказать, все-таки русско-американская — не очень много внимания уделяла внешнеполитическими взглядам Собчак. Гораздо больше людей интересовали взгляды кандидата на происходящее внутри самой России и у ее границ. Тем не менее одна из «горячих» «американских» тем, а именно публикация так называемого «кремлевского доклада» Министерства финансов США, все-таки была затронута.

Собчак назвала его «хорошим стартом». При этом она подчеркнула, что разделяет «беспокойство США по поводу поведения России и внешней политики, которая ведет к возобновлению Холодной войны».

«Единственный способ для того, чтобы Путин ушел, — это сделать так, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Это парадокс»



На вопрос, что необходимо сделать, чтобы нынешний президент Владимир Путин ушел из власти, Собчак предложила решение, которое сама же назвала парадоксальным. «Единственный способ для того, чтобы Путин ушел, — это сделать так, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Это парадокс», — сказала она.

Оппозиционный кандидат объяснила свою позицию тем, что «Путин является заложником системы, которую сам же и создал, он знает, что такая система — без независимого суда и без законов — может быть использована против него, когда он уйдет из власти».

Как считает Собчак, «необходимо показать, что есть люди, которые могут дать ему гарантии и будут действовать эволюционно». По ее мнению, «единственный вариант — искать компромисс».

Экономика должна быть эффективной

Не обошлось и без экономической проблематики. Путин создал «абсолютно советскую экономику», в которой напрочь отсутствует реальная конкуренция, считает Ксения Собчак. Она уверена, что «это путь в никуда».

«Путин полагает, что все деньги в России должны быть под контролем. Он считает, что если люди имеют средства, то это угроза его власти. Фактически он провел национализацию экономики, все крупные компании являются государственными, и это делает экономику неэффективной», — отметила кандидат в президенты.

«Мы должны построить другую экономику, основанную на конкуренции, денационализировать все крупные государственные компании»



В качестве примера Собчак привела компанию ТНК-ВР, владельцы которой были вынуждены продать ее «Роснефти». По ее словам, раньше этот концерн приносил прибыль, а теперь «ушел в минус».

В результате подобной национализации «мы получили кошмарную коррупцию, потому что менеджеры этих (государственных) компаний просто вытягивают из них деньги».

«Мы должны построить другую экономику, основанную на конкуренции, денационализировать все крупные государственные компании. Большинство из них должно находиться в частном секторе», — считает Собчак.

Наверное, будет преувеличением утверждать, что Собчак очаровала Америку с первого взгляда. Скорее речь можно вести о знакомстве: кандидат в российские президенты представила американской публике свою предвыборную программу, а та, в свою очередь, прощупывала, что собой представляет эта новая для нее фигура на политическом горизонте. И, конечно, с пониманием, что звезда Собчак вряд ли засияет на нынешних выборах, но это вполне может произойти на следующих.

Сама Ксения, кстати, признала ничтожность своих шансов на победу в марте 2018-го, подчеркнув, что участвует в выборах, чтобы помочь оппозиции как следует подготовиться к 2024 году. По ее словам, тогда «Россия будет находиться на ключевом этапе истории и стоять перед выбором между демократией и восстановлением пожизненного правления одного лидера в течение всей жизни».

В среду у Собчак предстоят закрытые встречи в Кеннановском институте, Национальном демократическом институте и в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, в четверг — в Колумбийском университете в Нью-Йорке.