Керимов намерен получить контроль над банком «Возрождение»

Российский сенатор Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами банка «Возрождение», братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, о получении контроля над банком, передает Reuters. Сделка может быть безденежной, так как у Ананьевых есть обязательства перед структурами Керимова. По словам источников агентства, Керимов в ближайшее время собирался встретиться с представителями Центробанка, чтобы получить одобрение сделки.

НПФ «Благосостояние», принадлежащий РЖД, также рассматривает безденежную сделку с «Возрождением». Президент ВТБ Андрей Костин говорил на форуме в Давосе, что ВТБ изучит перспективы покупки «Возрождения»,а Керимов может до вечера пятницы, 9 февраля, номинировать своих представителей в совет директоров «Возрождения», отмечает Reuters.

Керимов, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, находится во Франции под подпиской о невыезде. Но как передает РБК , он собирается вновь посетить Россию и уже получил разрешение прокуратуры съездить в РФ на несколько дней по «личным причинам».

Контролирующие «Возрождение» братья Ананьевы по предписанию ЦБР должны снизить свою долю в банке до 10%. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых — «Промсвязьбанка». Более 38% акций «Возрождения» арестованы судом по иску «Промсвязьбанка» к ряду офшоров, подконтрольных структурам Ананьевых.

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