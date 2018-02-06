Бастрыкин оказался в одиночестве





Выступление Александра Бастрыкина на итоговой расширенной коллегии Следственного комитета Фото: sledcom.ru

Сцена для вторых лиц

На прошедшую во вторник итоговую расширенную коллегию Следственного комитета, где с основным ежегодным докладом выступил Александр Бастрыкин, не приехали первые лица — ни из Кремля, ни из правительства, ни из парламента. Администрацию президента представлял полпред в Северо-Западном округе Александр Беглов, остальные органы власти — заместители руководителей. Так, от Госдумы присутствовала вице-спикер Ирина Яровая, от правительства — вице-премьер Дмитрий Рогозин, от Совфеда — два председателя комитетов, от Генпрокуратуры — заместитель Юрия Чайки Виктор Гринь. Губернаторский корпус был представлен в лице главы Подмосковья Андрея Воробьева. Соответственно и выступали вторые лица: от правительства — Рогозин, от Думы — Яровая, от администрации президента — Беглов.

Такое представительство разительно отличалось от того, как проходили аналогичные коллегии в прошлые годы. Это торжественное мероприятие в феврале 2015 года увенчалось личной встречей (сразу после коллегии) Бастрыкина и президента Владимира Путина. В 2016 году руководство страны представлял на ежегодной коллегии глава администрации президента Сергей Иванов. А аналогичное мероприятие 2017 года почтили своим присутствием начальники сразу двух профильных кремлевских управлений — Константин Чуйченко, глава контрольного управления президента, и Олег Плохой, руководивший тогда антикоррупционным управлением. На этот раз он тоже пришел, но уже в менее престижном статусе первого замминистра юстиции.







Встреча президента Владимира Путина с Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, Ново-Огарёво, Московская область, 26 февраля 2015 года Фото: kremlin.ru



Такое невнимание высших чиновников к ежегодному мероприятию Следственного комитета не может быть случайным. В коридорах власти сложилось консенсусное мнение, что уход с политической сцены некогда могущественного силовика не за горами



Аудиенции у Путина Бастрыкин тоже не удостоился.

Собеседники NT в правоохранительных органах и близкие к администрации президента уверяют, что такое невнимание высших чиновников к ежегодному мероприятию Следственного комитета не может быть случайным. Хотя финального решения по судьбе Бастрыкина и СКР нет, в коридорах власти сложилось консенсусное мнение, что уход с политической сцены некогда могущественного силовика не за горами.

Фото: sledcom.ru

А «незаметная» коллегия в этом году лишь очередное этому подтверждение. Хотя сам Бастрыкин и заявил в докладе на коллегии, что «Следственный комитет Российской Федерации, который, продолжая лучшие исторические традиции органов предварительного следствия, является неотъемлемой частью государственного аппарата, стоит на защите конституционных прав граждан, обеспечивая равенство всех перед законом». И выразил уверенность, что на протяжении всего этого времени поставленная перед ведомством ответственная задача по расследованию сложных и опасных деяний в целом успешно решается.

Варианты трансформации



Ранее информированные собеседники NT сообщали, что существуют три основных сценария перетряски в силовых органах. Согласно первому варианту, после выборов может начаться создание (точнее, воссоздание) органа под условным названием министерство госбезопасности — МГБ. Министерство должно объединить Федеральную службу безопасности, Службу внешней разведки и Федеральную службу охраны, причем базовым ведомством будет именно контрразведка, говорится в концепции, которая оказалась в распоряжении NT. Приводится, в частности, такой аргумент: если ФСБ, СВР и ФСО докладывают президенту об одном и том же, в равной степени занимаются борьбой с преступностью внутри страны, изучают общественное мнение и «отражают внешние угрозы», то их логично объединить. В числе вероятных руководителей МГБ собеседники NT называют не только директора ФСБ Александра Бортникова, который руководит службой почти десять лет, но и директора ФСО Дмитрия Кочнева.

Второй вариант — давний проект создания Федеральной службы расследований по примеру американского ФБР. Как отмечается в концепции этой реформы, в ФСР «вольются СКР и все следственные подразделения других силовых ведомств», то есть следственное управление ФСБ и следственный департамент МВД, «сотрудники которых будут выведены за штат и переаттестованы». Собеседники NT говорили, что у такого варианта есть сторонники в МВД, но он не очень устраивает руководство ФСБ, которое хотело бы основные следственные функции сосредоточить на Лубянке. К тому же и сейчас большинство громких дел, в том числе дело «Гоголь-центра», дела против губернаторов и генералов СКР, расследуют именно там.

Сенатор Александров внес законопроект, который предлагает дать генеральному прокурору и его заместителям право изымать любое уголовное дело или материалы проверки о преступлении, выявленном ФСБ, и передавать их на расследование в ФСБ. У него неплохие шансы на принятие



В пользу укрепления роли ФСБ сенатор Алексей Александров внес в середине декабря 2017 года в Госдуму законопроект, который предлагает дать генеральному прокурору и его заместителям право изымать любое уголовное дело или материалы проверки о преступлении, выявленном ФСБ, и передавать их на расследование в ФСБ. Собеседник NT в руководстве Госдумы говорит, что закон готовился при участи ФСБ, потому у него неплохие шансы на принятие.

Наконец, третий вариант — возвращение СКР в лоно Генеральной прокуратуры, из которой он был выделен в 2011 году. За это ратует в ведомстве Юрий Чайка, который находится в затяжном конфликте с Бастрыкиным еще со времени выделения СКР (ранее СКП) из Генпрокуратуры.

Все три сценария предусматривают, что нынешний председатель СКР Александр Бастрыкин не останется на своем посту. В качестве прегрешений собеседники NT называют: публичный конфликт с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, найденная у Бастрыкина недвижимость в Чехии, конфликт с Чайкой, который вылился в дело о крышевании прокурорами подпольных казино в Подмосковье, «дело генералов СКР» и противостояние с ФСБ. Спецслужба продолжает добиваться уголовного преследования близкого к Бастрыкину руководителя столичного управления СКР Александра Дрыманова по делу Шакро Молодого.