Забастовка избирателей 28 января. Трансляция





По всей России проходят акции протеста в рамках «Забастовки избирателей», Ижевск, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

28 января в России проходит «Забастовка избирателей» — акция протеста сторонников Алексея Навального против выборов, в которых ему не разрешили участвовать. Акции запланированы более чем в сотне городов России.

NT

В Калининграде «Забастовка избирателей» прошла без серьезных инцидентов и, по местным меркам, была довольно многочисленной: по данным полиции, в шествии и митинге приняли участие максимум 150 человек, по оценке журналистов — 2 50, передает корреспондент

Единственным задержанным оказался сотрудник местного штаба Навального Олег Алексеев — однако его задержали ещё накануне вечером, когда он в центре города раздавал листовки с призывами принять участие в акции. По данным штаба, Алексеева продержали на месте задержания около часа, затем отвезли в УВД для дачи пояснений. Там Алексеев провел ночь, ему вменяют нарушение двух статей КоАП — 5.12 (незаконная агитация) и 20.2 (организация несанкционированного публичного мероприятия).

28 января около 14 часов по местному времени (15 часов по мск) у Дома культуры моряков на Ленинском проспекте собрались сотня с небольшим сторонников Навального, а также полтора десятка полицейских. Примерно четверть часа полиция пыталась убедить руководителя штаба Егора Чернюка, что попытка организовать акцию протеста незаконна, а собравшимся необходимо немедленно разойтись.

В ответ протестующие начали скандировать лозунги «Россия будет свободной» и «Полиция с народом, не служи уродам!» Спустя несколько минут, когда стало понятно, что акция всё же состоится, ее участники достали плакаты «Это наша страна», «Мне не за кого голосовать», «Это не выборы» и «Без меня».

Затем группа протестующих (около 150-200 человек) развернула большой транспарант «Забастовка», выстроилась в колонну и отправилась вниз по Ленинскому проспекту. Полицейские не препятствовали движению, призывая лишь соблюдать правила дорожного движения.

«Россия не скот, выборам — бойкот», «Мы против Путина», «Нет фарсу на выборах», «Путина на пенсию», — скандировали в ответ участники шествия.

В итоге они беспрепятственно прошли около полутора километров до Дома искусств, после чего, не взирая на требования полиции «немедленно разойтись», провели там получасовой митинг.

Егор Чернюк призвал собравшихся «сделать так, чтобы каждый калининградец понял, что идти на выборы в марте бессмысленно». «Мы здесь власть!», — поддержали его протестующие.

Вскоре в очередной раз в городе пошёл холодный дождь. Собравшиеся несколько раз прокричали «мы ждем перемен» и «мы не уйдем», после чего разошлись. При этом Чернюка сторонники вели по улице, окружив и взявшись за руки, чтобы не допустить его задержания.



17:27 Как передает корреспондент NT, митинг Навального в Петрозаводске не прошел без задержаний. В 16 часов в петрозаводском гайд-парке на акцию «Забастовка избирателей» собралось более 50 человек. Акция была не согласована с администрацией города. За порядком следили наряды полиции и сотрудники ОМОНа. С воздуха площадку снимали с квадрокоптера. Желающим принять участие нужно было пройти через арочный металлодетектор, а также показывать содержимое сумок и рюкзаков представителям порядка. Стражи порядка не пропустили нескольких молодых людей внутрь «загона», которые собирались пронести десятки красных воздушных шаров с белой буквой «Н» и нарисованные от руки плакаты, на одном из которых виднелась надпись: «Сами себя выбирайте!».

Пока полицейские разбирались в формулировках плакатов, один из волонтеров штаба Навального — Алексей Трунов — выхватил шары и стал раздавать их всем присутствующим. Затем в руках у людей появились и бумажные красные «закладки». Один их участников растянул над собой плакат «Забастовка избирателей», за что был «упакован» сотрудникам Росгвардии в автозак. На такие действия правоохранителей люди стали скандировать «Позор». После чего последовало еще несколько задержаний.

Пикантность митингу добавило то, что в этом месте в это же время проходило несколько городских мероприятий. Одно из которых — соревнования велогонщиков. Организаторы зазывали горячим чаем и громкой музыкой, но площадка перед палаткой спортивного мероприятия оставалась пустой.

17:17 Акции в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются. В Москве протестующие требуют отправить в отставку правительство России.





17:04 Сотрудник штаба в Петербурге Александр Кирпичев был задержан в 14:47, но до сих пор находится в автобусе с полицейскими у Смольного. Больше задержанных с ним нет, причину задержания не объясняют.

16:55 В Петербурге часть людей отправилась на Марсово поле.





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16:17 В Махачкале митинг состоялся, как и планировали, перед Аварским театром. Хотя власти города в ответ на уведомление от организатора мероприятия Марата Исмаилова, предложили провести его в городском парке за банкетным залом «Вейнерский сад», ссылаясь на неудобства, связанные со строительством фонтана перед театром. Митинг прошел без эксцессов. Территория вокруг него была оцеплена полицией. И желающих, участвовать на мероприятии, пропускали через металлоискатель.

В отличие от прошлых митингов подобного характера, сотрудники полиции вели себя достаточно корректно. Есть информация, что их проинструктировали перед началом, чтобы без серьезной причины не вмешивались в процесс. Поскольку предыдущие митинги породили большой резонанс из-за столкновений народа с полицией. На митинге не было плакатов или лозунгов с надписями. А только российский триколлор в руках ученика из Каспийска.

В конце митинга активисты объявили о создании в Дагестане движения наблюдателей на выборах и поблагодарили полицию за поддержание порядка на митинге.





16:09 В Петербурге колонна участников акции численностью до 1000 человек двигается маленькими улицами с сторону Невского проспекта, полиция пытается их остановить.

16:06 В Калининграде около 300 человек прошли маршем по центральным улицам города.





15:49 В Петербурге участники акции протеста, просочившиеся через полицейское оцепление, двигаются по Литейному проспекту к Невскому. Корреспондент NT передает с места событий, что люди идут по тротуарам с обеих сторон проспекта, не нарушая ПДД. Полиция присутствует, без задержаний.



15:47 Алексея Навального доставили в ОВД Якиманка. Ему вменяют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

В отделе Навальный проведет время до суда. Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работы на срок до ста часов или административный арест на срок до пятнадцати суток.



15:24 Люди собрались и в Лондоне. Недалеко от российского посольства перед людьми с красными воздушными шарами выступает бизнесмен Евгений Чичваркин.



15:17 В Калининграде, передает корреспондент NT, у Дома культуры моряков собрались около 100 сторонников Навального. Первоначально они планировали пройти маршем по центру города, однако полиция этому воспрепятствовала и начала составлять протоколы об административном задержании. Люди тем временем скандируют «Россия будет свободной», «Полиция с народом, не служи уродам», «Выборы — фарс». Участники акции машут флажками России, видны плакаты «Это наша страна», «Мне не за кого голосовать», «Это не выборы».





Калининград скандирует: «Россия будет свободной»

15:14 В Петербурге задержаны около 10 человек. Митинг фактически разогнан, сообщает корреспондент NT. Небольшая часть людей вернулась на площадь, но отдельные группы, просочившиеся через оцепления, могут еще двигаться по улицам.



15:11 В Москве несколько сотен сторонников Алексея Навального собрались на Пушкинской площади, сообщает корреспондент NT. Участники акции скандируют лозунги «Выборы без выбора», «Россия без Путина», «Путин уходи». Во время шествия к месту акции по Тверской улице люди скандировали «Четвертый срок — тюремный».

Власти приняли беспрецедентные меры безопасности. В вестибюлях станций метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» дежурит ОМОН. На выходе из этих станций также дежурят полиция, ОМОН и люди в штатском. Если собирается группа молодежи больше пяти человек, к ним подходят и проверяют документы.

Прилегающие к Пушкинской площади улицы перекрыты полицейскими машинами и грузовиками Росгвардии, а также автобусами. Вдоль Тверской улицы цепью расставлены сотрудники ОМОНа. Полиция по громкой связи призывает участников акции разойтись.

Сам Алексей Навальный не успел принять участие в акции: едва он прибыл на Тверскую улицу, как его под крики «Позор» скрутили и задержали.

15:05 В Москве протестующие поют гимн России.

14:56 «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», — написал Навальный в Twitter из автозака.



14:53 В Петербурге начались первые задержания. Корреспондент NT передает, что сотрудники ОМОН по одному выводят людей и сажают в грузовики. Толпа кричит: «Позор».







14:50 На митинг за бойкот выборов в Ставрополе пришли 60 человек. Городская администрация согласовала мероприятие, но предоставила активистам отдаленную площадку. На митинг пришли студенты и жители города 30-40 лет. Накануне митинга из ставропольского штаба Навального вынесли всю технику и агитационные материалы.

«На митинге у нас только шарики, которые нам успели прислать из Москвы», — рассказал координатор штаба Навального Иван Танский.

Полиция наблюдает, но пока не мешает митингующим. Как рассказали организаторы, накануне к несовершеннолетним участникам группы «ВКонтакте» приходили полицейские. Они убеждали школьников, что митинг не согласован.

14:46 В Петербурге перекрыли дороги.





14:45 Полиция в Москве задерживает некоторых людей.

14:35 Пришедшего на акцию Алексея Навального задержала полиция. Его увели в полицейский автобус. Люди скандируют: «Свободу!»

14:30 В Петербурге начался митинг сторонников Навального. Акция городскими властями не санкционирована. На площади Пролетарской диктатуры перед Смольным, где заседает правительство города, собрались до нескольких тысяч человек. На проезжую часть они не выходят. Полиция ведет себя спокойно, предупреждений в мегафон о том, что митинг не санкционирован, после которых обычно начинаются задержания, пока нет. Число полицейских машин кажется меньше обычного. Участники скандируют «Забастовка», «Нет выборам без выбора», «Россия без Путина, «Долой власть чекистов».

Простояв минут 15, толпа двинулась по Тверской улице в сторону центра города. Полиция перегородила дорогу грузовиками, люди идут по тротуару.

14:25 Протестующие в Москве скандируют «Россия без Путина», «Бойкот выборам», «Мы здесь — власть». Полиция призывает всех разойтись.

14:18 Люди собираются на акции в Москве и Санкт-Петербурге.

14:14 В Ярославле начался согласованный митинг. Перед митингом стены забора, за которым проходит ремонт фонтана, были исписаны надписями «Путин — вор». Их закрашивали непосредственно перед митингом, когда организаторы собирали сцену. Все проходит спокойно, полиция не препятствует, передает корреспондент NT.



14:00 В общероссийской акции в поддержку «Забастовки избирателей» приняли участие все крупные города Сибири и Дальнего Востока. Завершившиеся митинги и шествия прошли в экстремальных погодных условиях и сопровождались противодействием со стороны властей. Собрали подробности здесь.

13:40 На митинг в Екатеринбурге пришли около двух тысяч человек, передает корреспондент NT. Собрание прошло мирно. Пришедшие скандировали «Путин — вор», «Долой царя» и «Бойкот». Полиция была настроена дружелюбно, не было замечено ни одной стычки. Митинг вел уроженец города, глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, он передавал слово мэру Евгению Ройзману, политологу Федору Крашенинникову, депутату городской Думы Дмитрию Головину. В конце всех пригласили в штаб — «учиться на наблюдателей».

13:30 В помещения офиса ФБК в Москве полиция выпиливает уже третьи двери. Как рассказал Алексей Навальный, они ищут откуда ведется видеотрансляция акции протеста.

12:38 Митинг в Перми собрал до тысячи участников, передает корреспондент NT . Организаторы согласились на раннее проведение акции протеста, чтобы избежать новых штрафов. Протестный митинг в Саду камней рядом с вокзалом Пермь II должен был начаться в 12:30. Но организаторы задержали старт акции на полчаса. Заявленная численность митинга составляла 2 тыс. человек. Несмотря на холод и сильный ветер, оцепленная полицией площадка оказалась заполнена протестующими более чем наполовину. По словам координатора штаба в Перми Натальи Вавиловой, в митинге приняли участие около тысячи человек. В полиции оперативно назвать число участников протестной акции отказались.

Митинг прошел под лозунгами «Это не выборы», «ЦИК готовит нам цирк», «Нет выборам без выбора» и др. Порядок в ходе проведения акции обеспечивали несколько десятков сотрудников полиции. Митинг прошел спокойно и без провокаций. По словам Натальи Вавиловой, организаторы согласились на условия, предложенные мэрией, чтобы избежать новых штрафов. За последние полгода в Перми порядка 30 человек были осуждены за нарушения правил проведения протестных акций. Общая сумма штрафов, наложенных на гражданский активистов, превышает 360 тыс. руб.

12:50 В Екатеринбурге на митинг пришел мэр города Евгений Ройзман. Во время выступлений на сцене часто прерывается звук.





12:46 В Перми акция прошла мирно.

































12:44 Из офиса ФБК в Москве, полиция проведя обыск, изъяла оргтехнику.

12:39 В Москве задержали Николая Ляскина, бывшего координатора городского штаба Алексея Навального. Полиция вывела его из маршрутки и поместила в автозак.

12.28 В Самаре в двадцатиградусный мороз в сквер «Родина» на промышленной окраине города к 11:45 по местному времени собралось около тысячи человек, сообщает корреспондент NT. Много юных, совсем молодых лиц. Несколько сотен пожилых горожан. Студенты и преподаватели вузов. Администрация областного центра вновь отказалась согласовать акцию сторонников Алексея Навального в центре города, но впервые за полгода предложила альтернативную площадку в местном гайд-парке. На близлежащей улице стоят автозаки и полицейские автобусы. В сквере «Родина» дежурят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. За час до начала акции волонтеры смонтировали сцену и установили звукоусиливающую аппаратуру. В преддверии «Забастовки избирателей» в Самаре обошлось без задержаний. Полиция ограничилась обыском в штабе недопущенного до выборов политика, взломав дверь в складское помещение и изъяв пачку листовок, майки и старые баннеры. Но перед самым началом акции были задержаны два молодых человека с табличками «Пуй» и «Путин».



12:18 Организаторы акции объявили телефон, по которому можно обратиться за юридической помощью в случае задержания. Звонить можно по номеру 8-800-333-02-95.

12:10 У дома Алексея Навального дежурит полиция.

«Мой дом тоже обложила полиция. В гараже полиция, у двери полиция, у подъезда полиция. Но я сегодня не дома!» — сообщил он в эфире трансляции на своем сайте , рассказав адрес, по которому его можно найти.

11:58 Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что из ОВД Даниловское вывели адвоката, который прибыл туда для защиты сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, задержанных ранее, 28 января. Полицейские объяснили свои действия введением плана «Крепость», который предполагает отсутствие посторонних в здании ОВД.

11:45 В Челябинске полицейские не пускают на митинг подростков младше 18 лет и тех, кто не смог подтвердить свой возраст. Об этом сообщила сотрудница местного штаба, передает «ОВД-Инфо».

11:37 В Москве полиция готовится к акции.





11:30 Задержан координатор Московского штаба Навального Сергей Бойко. Ему вменяют ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



11:18 Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман обещал посетить митинг, сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.



11:17 Владивосток.

Как сообщает корреспондент NT, несмотря на запрет местных властей, во Владивостоке в рамках «Забастовки избирателей» прошли митинг и шествие, в котором участвовали 250–350 человек. Власти отказали в согласовании акции, сославшись сначала на «демонтаж елки», а затем на «уборку льда» на центральной площади города. К 14:00 площадь оказалась перекрытой, как гласила надпись на ограждении, «в связи с работой техники». При этом 10 тракторов не работали, а стояли неподвижно, в ряд. По словам участников митинга, ночью на площадь специально привезли лед, который тракторам предстояло убрать.

11:00 В Томске полиция задержала координатора штаба Ксению Фадееву.

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10:40 В Кемерово полиция задержала более 10 участников акции.

10:35 В Москве в офисе ФБК полицейские задержали Владлена Лося, Евгения Замятина, режиссера эфира, ведущих новостей Навальный LIVE и офис-менеджера ФБК и отвезли в Даниловское ОВД.

10:30 В Барнауле и Иркутске акции прошли без нарушений. В Барнауле полиция насчитала до 150 участников, в Иркутске — 190, передает «Интерфакс».



10:05 Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил, что ведущего новостей ФБК, который вел трансляцию, обвинили в том, что он заложил в студии бомбу.

10:00 Митинги прошли также в Чите, Кемерово, Барнауле и других городах на Востоке России. В Кемерово задержали местного координатора штаба Ксению Пахомову.

«Меня задержали. Вытащили из такси. Кемерово, жги!!!» — написала она в Twitter.

09:55 Полиция со словами, что в офисе ФБК существует угроза взрыва, проникли в студию, где велась транслянция акции.

09:45 В офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве пришла полиция. По свидетельствам очевидцев, полицейские выпилили дверь.

09:35 Несмотря на отказ в согласовании митинга во Владивостоке, на акцию вышли несколько сотен горожан.

«Власти заняли центральную площадь снегоуборочными машинами и тракторами (и даже привезли свой лед!), но и это нас не остановило. Вместе мы отлично прогулялись до «Малого ГУМа» и кинотеатра «Океан» и обратно до центральной площади, где потеснили тракторы!» — рассказали в местном штабе Навального.