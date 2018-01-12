Заслон для персональных каналов

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СМИ по принуждению



Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании работы иностранных агентов. Согласно документу, СМИ-иноагентам нужно будет заводить в России юридическое лицо. Сделать это нужно будет в течение одного месяца со дня признания СМИ иностранным агентом — объявлять их таковым будет Минюст. Также иноагенты должны будут маркировать свою продукцию, а если их информация распространяется на других ресурсах, то владельцы этих ресурсов также должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы или распространены зарубежным СМИ-иноагентом или российским юрлицом-иноагентом.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по СМИ Леонид Левин, к физлицам, которые будут признаны Минюстом иноагентами, «в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка».



Что именно будет считаться персональным медиа, законотворцы так и не разъяснили. Ранее эксперты пришли к выводу, что это закон о приравнивании к СМИ и блокировании обычных блогов в социальных сетях. Последние комментарии одного из авторов инициативы, вице-спикера Петра Толстого, ситуацию не прояснили. «Хочу еще раз подчеркнуть — не касается это блогеров. Для того чтобы это коснулось блогера, он должен быть средством массовой информации. Только в этом контексте физические лица могут быть затронуты этим законом», — цитирует пятничное заявление Толстого агентство ТАСС.

Нынешний проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он подавался, как зеркальный ответ на требование Минюста США к американскому филиалу телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Сразу после принятия новеллы российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов около десятка американских СМИ, аффилированных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода». А Дума запретила всем американским журналистам получать доступ на территорию парламента.

Ассиметричный ответ

Из последних пояснений Толстого следует, что новый закон о СМИ-иноагентах является также ответом на недружественные действия неких сил на Западе, но уже не на историю с RT. «Этот законопроект является ответом на предпринимаемые против российских журналистов за рубежом недружественные шаги, — сказал журналистам Толстой. — Мы даем органам исполнительной власти возможность адекватно отвечать на это». По его словам, «то, что сегодня происходит в мире в отношении российских СМИ, нельзя назвать иначе, чем вакханалией, которая набирает обороты». При этом никаких конкретных примеров вице-спикер не привел.

Законопроект рассматривается на фоне серьезных медийных скандалов. Так, на этой неделе были заблокированы 10 русскоязычных каналов на YouTube, которые, как считают многие блогеры, вели пропагандистскую работу в Сети. Всего с декабря 2017 года были заблокированы около 200 подобных каналов. На многих из них искусственно, накручивались «просмотры», а сами видео выводились в «тренды» YouTube, таким образом у них постоянно росло число просмотров. Уже после блокировки российских провластных каналов многие пользователи обратили внимание на то, что заблокированные блогеры сразу начали создавать «клоны» своих каналов, на которых они смогут вновь продолжить критику оппозиции.

Еще одной неприятностью для российской пропаганды стала блокировка аккаунта одного из самых популярных блогеров в сети Instagram (из числа высших госслужащих) — главы Чечни Рамзана Кадырова. В знак солидарности с ним из этой сети вышли многие чеченские чиновники и политики. Правда, из публичного пространства Кадыров не ушел — он перешел в чеченскую соцсеть Mylistory. При этом он все еще остается во «ВКонтакте» и Twitter.

В свою очередь российские власти атакуют медиаресурсы Михаила Ходорковского. В декабре прокуратура потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайту «Открытой России». Роскомнадзор потребовал блокировать аккаунты организации и в соцсетях, в частности, американских — в YouTube и Twitter. В ответ Ходорковский решил перевести все медиа «Открытой России» на свои персональные страницы («МБХ медиа»). Его соратники в беседах с корреспондентом NT не исключали, что именно эти ресурсы станут одной из первых мишеней принятого в эту пятницу закона.

Михаил Ходорковский так иронично отреагировал в своем блоге в Twitter на очередное нововведение: «Всегда догадывался, что кремлевское ОПГ — иностранные агенты, раз живут на иностранные деньги (федеральный бюджет состоит из них больше чем на 50%). Песков теперь к красным штанам желтую звезду пришьет? Или как маркировать «агентов империализма» будем?»